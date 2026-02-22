قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أبرزها دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية .. مزايا للعمالة غير المنتظمة بقانون العمل

معتز الخصوصي

منح قانون العمل الجديد العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير أبرز هذه المزايا.

ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة بـ قانون العمل الجديد، 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:

- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة.

- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقًا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

- توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنياً وثقافياً ورياضياً وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقاً للموارد المتاحة.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل المصرية بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها أكثر من 221 ألف عامل على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للعمالة غير المنتظمة.

موعد وقيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تصل قيمة المنحة إلى 1500 جنيه بعد زيادتها من 500 جنيه سابقا، وتعد واحدة من 6 منح دورية تصرف سنويا في مناسبات محددة تشمل شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، والمولد النبوي، وعيد الميلاد المجيد، وعيد العمال، بإجمالي تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه من صندوق إعانات العمالة غير المنتظمة.

طرق التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

 التسجيل الإلكتروني من خلال أصحاب الأعمال والمقاولين عبر المنصة الرقمية للوزارة.

 الحصر الميداني الذي يجريه مفتشو العمل داخل مواقع الإنشاءات والمشروعات المختلفة، حيث يتم تسجيل بيانات العمال وإدراجها ضمن قواعد بيانات الوزارة تمهيدا للاستفادة من المنح.

قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة صندوق العمالة غير المنتظمة النفقات العلاجية الخدمات الطبية

