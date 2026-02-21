للحصول على 1500 جنيه.. خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بعد بدء وزارة القوى العاملة في صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026، ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، من أجل الحصول على 1500 جنيه في رمضان.

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على أيقونة «العمالة غير المنتظمة».

- الضغط على خيار «تسجيل جديد» إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا.

- إدخال الرقم القومي وكافة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.

- تحديد المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون ضمن الفئات المستحقة المنحة.

- إدخال رقم الهاتف المحمول لاستقبال إشعارات القبول أو الاستعلام عن حالة الطلب.

- في النهاية قم بالضغط على زر «إرسال الطلب» وانتظار المراجعة من قبل الجهات المختصة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على خدمات المواطنين في الصفحة الرئيسية، ثم يتم اختيار العمالة غير المنتظمة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على زر استعلام، لتظهر حالة الطلب سواء تم تسجيله مسبقا أم لا، وإذا كان مستحقا لأي دعم.

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، والتي يستفيد منها نحو 221 ألفًا و103 عمال موزعين على 27 محافظة على مستوى الجمهورية، الثلاثاء الماضي 17 فبراير، على أن يستمر الصرف لمدة شهرا كاملا، من خلال منافذ البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وبالسنبة لشروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، فجاءت كالتالي:

- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أي سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

متى تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 ؟

تصرف منحة العمالة غير المنتظمة، خلال العام، في المواعيد التالية:

ـ شهر رمضان المبارك.

ـ عيد الفطر.

ـ عيد الأضحى.

ـ عيد العمال.

ـ المولد النبوي الشريف.