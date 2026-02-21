بين العزلة والاحتيال.. خبير اجتماعي يحذر من هشاشة كبار السن في العالم الرقمي

حذر الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بـالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، من التحديات المتزايدة التي يواجهها كبار السن في ظل التحول الرقمي المتسارع، مؤكدًا أنهم الفئة الأكثر عرضة للاحتيال الإلكتروني، والأكثر شعورًا بالعزلة في عصر التكنولوجيا.

صورة المسن الجالس

وأوضح رشاد، خلال مشاركته في برنامج “ناس تك” المذاع على قناة “الناس”، أن صورة المسن الجالس ممسكًا بهاتفه في حيرة وخجل من طلب المساعدة، أصبحت مشهدًا متكررًا يعكس فجوة رقمية حقيقية.

رسالة وهمية تعلن عن جائزة

وقال إن رسالة وهمية تعلن عن جائزة قد تمنح البعض إحساسًا عابرًا بالاهتمام، لكنها في الواقع بوابة لعمليات نصب تستهدف ثقتهم الزائدة وقلة خبرتهم التقنية.

المعاملات البنكية وحجز المواعيد الطبية

وأكد أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، بدءًا من المعاملات البنكية وحجز المواعيد الطبية وصولًا إلى التواصل الأسري، إلا أن كثيرًا من كبار السن دخلوا هذا العالم متأخرين أو بدافع الضرورة، ما عمّق شعورهم بالغربة الرقمية رغم وجودهم داخل المجتمع.

وبيّن أن الخوف من ارتكاب الأخطاء، وصعوبة المصطلحات الأجنبية، وتعقيد الإعدادات، فضلًا عن الحرج من السؤال أو الاعتقاد بأن التعلم لم يعد مناسبًا في هذا العمر، كلها عوامل تكرّس هذا الابتعاد الرقمي.

ورغم ذلك، تشير أبحاث عالمية إلى أن الاستخدام الواعي للتكنولوجيا يمكن أن يدعم الذاكرة ويعزز التواصل الاجتماعي ويخفف الشعور بالوحدة.

وأشار إلى أن المخاطر لا تتوقف عند الاحتيال فقط، بل تمتد إلى العزلة الناتجة عن الإفراط في الاستخدام دون تواصل واقعي، إضافة إلى تصديق الأخبار المضللة التي قد تثير القلق، خاصة في ما يتعلق بالصحة والأزمات.

الاستقلالية أمام التطبيقات المعقدة

وأوضح أن التأثير النفسي قد يظهر في صورة شعور بالعجز أو فقدان الاستقلالية أمام التطبيقات المعقدة والخدمات الإلكترونية، إلى جانب ضغط المحتوى المتدفق عبر وسائل التواصل، ما قد ينعكس على النوم والصحة النفسية.

الصبر والتبسيط والاحترام

وشدد على أن كبار السن لا يحتاجون إلى تعاطف عابر، بل إلى دعم حقيقي يقوم على الصبر والتبسيط والاحترام، مع تقديم شروحات خطوة بخطوة، ووضع قواعد أمان واضحة مثل عدم فتح الروابط المجهولة أو مشاركة البيانات الشخصية، ووجود شخص موثوق يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

دمج كبار السن في العالم الرقمي

واختتم بالتأكيد على أن دمج كبار السن في العالم الرقمي مسئولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع، حتى لا يجدوا أنفسهم في مواجهة هذا العصر وحدهم، فهم ليسوا خارج الزمن بل جزء أصيل من مسيرته.