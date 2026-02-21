قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بين العزلة والاحتيال.. خبير اجتماعي يحذر من هشاشة كبار السن في العالم الرقمي

التكنولوجيا
التكنولوجيا
محمد البدوي

حذر الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بـالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، من التحديات المتزايدة التي يواجهها كبار السن في ظل التحول الرقمي المتسارع، مؤكدًا أنهم الفئة الأكثر عرضة للاحتيال الإلكتروني، والأكثر شعورًا بالعزلة في عصر التكنولوجيا.

 

صورة المسن الجالس

وأوضح رشاد، خلال مشاركته في برنامج “ناس تك” المذاع على قناة “الناس”، أن صورة المسن الجالس ممسكًا بهاتفه في حيرة وخجل من طلب المساعدة، أصبحت مشهدًا متكررًا يعكس فجوة رقمية حقيقية.

رسالة وهمية تعلن عن جائزة

وقال إن رسالة وهمية تعلن عن جائزة قد تمنح البعض إحساسًا عابرًا بالاهتمام، لكنها في الواقع بوابة لعمليات نصب تستهدف ثقتهم الزائدة وقلة خبرتهم التقنية.

 

المعاملات البنكية وحجز المواعيد الطبية

وأكد أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، بدءًا من المعاملات البنكية وحجز المواعيد الطبية وصولًا إلى التواصل الأسري، إلا أن كثيرًا من كبار السن دخلوا هذا العالم متأخرين أو بدافع الضرورة، ما عمّق شعورهم بالغربة الرقمية رغم وجودهم داخل المجتمع.

وبيّن أن الخوف من ارتكاب الأخطاء، وصعوبة المصطلحات الأجنبية، وتعقيد الإعدادات، فضلًا عن الحرج من السؤال أو الاعتقاد بأن التعلم لم يعد مناسبًا في هذا العمر، كلها عوامل تكرّس هذا الابتعاد الرقمي. 

ورغم ذلك، تشير أبحاث عالمية إلى أن الاستخدام الواعي للتكنولوجيا يمكن أن يدعم الذاكرة ويعزز التواصل الاجتماعي ويخفف الشعور بالوحدة.

وأشار إلى أن المخاطر لا تتوقف عند الاحتيال فقط، بل تمتد إلى العزلة الناتجة عن الإفراط في الاستخدام دون تواصل واقعي، إضافة إلى تصديق الأخبار المضللة التي قد تثير القلق، خاصة في ما يتعلق بالصحة والأزمات.

الاستقلالية أمام التطبيقات المعقدة

وأوضح أن التأثير النفسي قد يظهر في صورة شعور بالعجز أو فقدان الاستقلالية أمام التطبيقات المعقدة والخدمات الإلكترونية، إلى جانب ضغط المحتوى المتدفق عبر وسائل التواصل، ما قد ينعكس على النوم والصحة النفسية.

 

الصبر والتبسيط والاحترام

وشدد على أن كبار السن لا يحتاجون إلى تعاطف عابر، بل إلى دعم حقيقي يقوم على الصبر والتبسيط والاحترام، مع تقديم شروحات خطوة بخطوة، ووضع قواعد أمان واضحة مثل عدم فتح الروابط المجهولة أو مشاركة البيانات الشخصية، ووجود شخص موثوق يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

 

دمج كبار السن في العالم الرقمي

واختتم بالتأكيد على أن دمج كبار السن في العالم الرقمي مسئولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع، حتى لا يجدوا أنفسهم في مواجهة هذا العصر وحدهم، فهم ليسوا خارج الزمن بل جزء أصيل من مسيرته.

المعاملات البنكية العالم الرقمي التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تأثير التكنولوجيا

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

جامعة سوهاج

توسيع شبكة علاقات جامعة سوهاج دوليا.. وفد ووسونج الكورية يتفقد كليات الهندسة والحاسبات والتكنولوجيا لبدء تفعيل بروتوكول التعاون المشترك

وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ

ضبط 84 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز بكفر الشيخ

أسطوانات البوتاجاز

محافظ أسوان يوجه بالاستمرار فى توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين منها

بالصور

«على قد الحب» يواصل تصدر الترند في الحلقة الثالثة وسط إشادة الجمهور

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية
فراخ مشوية ومحشية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

