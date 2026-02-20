قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | نسخة غامضة من Galaxy S26 Ultra تظهر بسعر صادم.. جوجل تمنح Gemini القدرة على توليد الموسيقى

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

قبل حدث سامسونج بأيام.. نسخة غامضة من Galaxy S26 Ultra تظهر بسعر صادم

تتزايد وتيرة الترقب لإطلاق سلسلة الهواتف الرائدة الجديدة من سامسونج، والمقرر الكشف عنها رسميا الأسبوع المقبل. 


تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
 

بدأ إصدار متصفح كروم الجديد Chrome 145 بالوصول تدريجيا إلى مستخدمي أندرويد، حاملا تغييرا بصريا بارزا يتمثل في تحديث أيقونة الصفحة الرئيسية داخل شريط العنوان.


موبايل الأحلام بيتباع بالجملة.. السر الغامض وراء بيع iPhone 17 Pro Max بكثافة
 

رصدت أسواق إعادة البيع المستقلة خلال الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا في أعداد هواتف iPhone 17 Pro Max المعروضة بحالة ممتازة أو جيدة جدا، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التدفق غير المعتاد لهاتف لا يزال حديث العهد نسبيا في الأسواق.

من نص لصوت في ثوان.. جوجل تمنح Gemini القدرة على توليد الموسيقى

 

أعلنت شركة جوجل Google، عن إضافة ميزة إنشاء الموسيقى إلى تطبيق Gemini، وتعتمد الميزة الجديدة على نموذج Lyria 3 لتوليد الموسيقى من تطوير DeepMind، وما زالت الميزة في مرحلة الاختبار التجريبي.


آبل تفاجئ العالم.. فيديو بودكاست بطريقة لم تشاهدها من قبل
 

أعلنت شركة آبل، عن خطتها لإطلاق تجربة فيديو بودكاست متكاملة ضمن تطبيق Apple Podcasts خلال موسم الربيع المقبل.

6 منتجات دفعة واحدة.. ضربة مزدوجة من آبل تربك حسابات المنافسين

تستعد شركة آبل Apple، لإقامة أولى فعاليتها لعام 2026 والتي من المقرر أن تقام بمدينة نيويورك يوم 4 مارس، ولم تتضمن الدعوة أي شعار يكشف ملامح الحدث، لكن التوقعات تشير إلى حزمة إعلانات قد تلبي شرائح سعرية واحتياجات متنوعة، من حاسوب MacBook منخفض التكلفة إلى أجهزة iPad مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

منصة غامضة تضع البشر تحت إدارة الذكاء الاصطناعي.. ماذا يحدث؟

على مدى قرون، سادت مخاوف من أن الروبوتات ستسلب البشر وظائفهم، لكن في الأول من فبراير بدا أن المعادلة انقلبت هذه المرة، الروبوتات هي من تخلق فرص عمل.

أعطال غامضة تلاحق Galaxy Z TriFold.. هل يواجه الهاتف الثوري مشاكل خطيرة؟

شراء أي تقنية من الجيل الأول دائما يحمل مخاطر تواجه أعطالا أو مشكلات تقنية، ولا يختلف الوضع بالنسبة لمستخدمي النسخة المبكرة من هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold.


بوكو تكشف عن وحش جديد.. سعر ومواصفات سلسلة Poco X8

تستعد العلامة التكرية بوكو Poco، لإطلاق تحديثها القادم لسلسلة هواتف Poco X8، حيث ظهرت كل من نسخة Poco X8 وPoco X8 Pro في تسريبات متعددة خلال الأسابيع الأخيرة، والآن، كشف مصدر موثوق عن المواصفات الكاملة لكلا الجهازين.

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

