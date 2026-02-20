أخبار التكنولوجيا | نسخة غامضة من Galaxy S26 Ultra تظهر بسعر صادم.. جوجل تمنح Gemini القدرة على توليد الموسيقى

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تتزايد وتيرة الترقب لإطلاق سلسلة الهواتف الرائدة الجديدة من سامسونج، والمقرر الكشف عنها رسميا الأسبوع المقبل.

بدأ إصدار متصفح كروم الجديد Chrome 145 بالوصول تدريجيا إلى مستخدمي أندرويد، حاملا تغييرا بصريا بارزا يتمثل في تحديث أيقونة الصفحة الرئيسية داخل شريط العنوان.

رصدت أسواق إعادة البيع المستقلة خلال الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا في أعداد هواتف iPhone 17 Pro Max المعروضة بحالة ممتازة أو جيدة جدا، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التدفق غير المعتاد لهاتف لا يزال حديث العهد نسبيا في الأسواق.

أعلنت شركة جوجل Google، عن إضافة ميزة إنشاء الموسيقى إلى تطبيق Gemini، وتعتمد الميزة الجديدة على نموذج Lyria 3 لتوليد الموسيقى من تطوير DeepMind، وما زالت الميزة في مرحلة الاختبار التجريبي.

أعلنت شركة آبل، عن خطتها لإطلاق تجربة فيديو بودكاست متكاملة ضمن تطبيق Apple Podcasts خلال موسم الربيع المقبل.

تستعد شركة آبل Apple، لإقامة أولى فعاليتها لعام 2026 والتي من المقرر أن تقام بمدينة نيويورك يوم 4 مارس، ولم تتضمن الدعوة أي شعار يكشف ملامح الحدث، لكن التوقعات تشير إلى حزمة إعلانات قد تلبي شرائح سعرية واحتياجات متنوعة، من حاسوب MacBook منخفض التكلفة إلى أجهزة iPad مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

على مدى قرون، سادت مخاوف من أن الروبوتات ستسلب البشر وظائفهم، لكن في الأول من فبراير بدا أن المعادلة انقلبت هذه المرة، الروبوتات هي من تخلق فرص عمل.

شراء أي تقنية من الجيل الأول دائما يحمل مخاطر تواجه أعطالا أو مشكلات تقنية، ولا يختلف الوضع بالنسبة لمستخدمي النسخة المبكرة من هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold.

تستعد العلامة التكرية بوكو Poco، لإطلاق تحديثها القادم لسلسلة هواتف Poco X8، حيث ظهرت كل من نسخة Poco X8 وPoco X8 Pro في تسريبات متعددة خلال الأسابيع الأخيرة، والآن، كشف مصدر موثوق عن المواصفات الكاملة لكلا الجهازين.