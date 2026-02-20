بوكو تكشف عن وحش جديد.. سعر ومواصفات سلسلة Poco X8

تستعد العلامة التكرية بوكو Poco، لإطلاق تحديثها القادم لسلسلة هواتف Poco X8، حيث ظهرت كل من نسخة Poco X8 وPoco X8 Pro في تسريبات متعددة خلال الأسابيع الأخيرة، والآن، كشف مصدر موثوق عن المواصفات الكاملة لكلا الجهازين.

مواصفات Poco X8 Pro Max

يأتي هاتف Poco X8 Pro Max المتوقع بشاشة OLED من نوع TCL M10 بحجم 6.83 بوصة، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة، وقد يدعم تقنية PWM Dimming بتردد 3840 هرتز.

من ناحية الأداء، من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 9500s مع معالج رسومي Immortalis-G925 MC12، إلى جانب ذاكرة رام من نوع LPDDR5x Ultra وسعة تخزين UFS 4.1.

أما الكاميرات، فقد يشمل الجهاز مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل Light Hunter 600 مع تثبيت بصري للصورة OIS، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل OV20B، البطارية قد تصل إلى 8500 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 100 وات وشحن عكسي 27 وات.

تشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، دعم صوتي LHDC 5.0، مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد تحت الشاشة، وتصنيفات مقاومة الماء والغبار IP68/IP69/IP69K، كما يدعم الاتصال عبر Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، ويبلغ سمك الهاتف 8.15 ملم ويزن 219 جراما.

Poco X8 Pro Max

مواصفات Poco X8 Pro

النسخة القياسية Poco X8 Pro ستأتي مع شاشة OLED من نوع TCL M10 بحجم 6.59 بوصة، دقة 1.5K، معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 2000 شمعة HBM، يتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 8500 Ultra مع معالج رسومي Mali-G720 MC8، ويقدم نفس نوع الذاكرة والتخزين LPDDR5x Ultra وUFS 4.1.

تتضمن الكاميرات مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل Sony IMX882 مع OIS، وكاميرا واسعة الزاوية 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 20 ميجابكسل، البطارية تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير مع شحن سلكي 100 وات وشحن عكسي 27 وات.

يتميز الهاتف بإطار معدني، ويدعم تقنية NFC وIR Blaster، ومستشعر بصمة بصري تحت الشاشة بدلا من المستشعر بالموجات فوق الصوتية في النسخة Pro Max، كما يدعم الاتصال حتى Wi-Fi 6، ويحمل تصنيفات IP68/IP69/IP69K لمقاومة الماء والغبار.

ومن المتوقع أن تأتي جميع أجهزة سلسلة Poco X8 مزودة بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3 مباشرة من الصندوق.