سوريا تتعرض لهزة أرضية
النقل: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات المنسوبة لـ كامل الوزير
مواجهة قوية بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود في الدوري المصري
سعر الدولار اليوم 20-2-2026
استمرار معرض السلع الغذائية بالمتحف الزراعي لنهاية شهر رمضان
طلبا للأمطار.. محافظ مطروح يدعو لصلاة الاستسقاء بعد أداء الجمعة
تحذير صحي.. أضرار تناول السجائر على الريق بعد ساعات الصيام
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2026
سعر الذهب اليوم 20-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استمرار صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة

صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستمر اليوم عملية صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة والمستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات .

وأعلنت أمس وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان المبارك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ400 جنيه لأسر تكافل وكرامة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم إيداع المساندة النقدية المقررة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد، مشيرة إلى أنه تم كذلك صرف المساندة النقدية الإضافية خلال شهر رمضان المعظم المقررة للمستفيدين بمعاش الطفل عن طريق حوالة بريدية تم إيداعها بالرقم القومي الخاص بكل مستفيد، كما تم إيداع المساندة النقدية المقررة لحالات كريمي النسب علي حساباتهم البنكية ببنك ناصر الاجتماعي.

ويمكن للرائدات الاجتماعيات صرف المساندة النقدية الإضافية المقررة، وذلك عن طريق بطاقة الصرف النقدي "ميزة" الخاصة بكل رائدة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد.

صرف المساندة النقدية الإضافية لأسر تكافل وكرامة المساندة النقدية لأسر تكافل وكرامة

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

وزارة المالية

كل ما تريد معرفته عن سند المواطن

خلال الاتفاق

تحالف مصرفي من 6 بنوك لتمويل مشروع سياحي بـ6.06 مليار جنيه..تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 19-2-2026

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

