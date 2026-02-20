ترامب يعلق على تصريحات أوباما بشأن الكائنات الفضائية: سرب معلومات سرية وارتكب خطأ فادحاً

أثار سجال جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأسبق باراك أوباما موجة جدل واسعة، على خلفية تصريحات لأوباما تحدث فيها عن احتمال وجود كائنات فضائية.

خلال توجه دونالد ترامب إلى ولاية جورجيا على متن الطائرة الرئاسية، سُئل عن تعليق أوباما الذي قال فيه: "هناك كائنات فضائية، لكنني لم أرها".

ورد ترامب قائلاً إن أوباما "كان ينبغي ألا يكشف تلك المعلومات السرية"، مضيفاً في حديثه لقناة "فوكس نيوز": “لا أعرف إن كان ذلك حقيقياً أم لا، لكن يمكنني القول إنه سرّب معلومات سرية وارتكب خطأ فادحاً”.

DOOCY: Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to earth?



TRUMP: Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that.



DOOCY: So aliens are real?



TRUMP: I don't know if they're real or not. He made a big… pic.twitter.com/OrihM2EWca — Aaron Rupar (@atrupar) February 19, 2026



وكان أوباما قد أدلى بتصريحه خلال مقابلة مع المعلق السياسي برايان تايلر كوهين نهاية الأسبوع الماضي، حيث أجاب بشكل مباشر عن سؤال حول وجود كائنات فضائية قائلاً: "نعم، إنها حقيقية، لكنني لم أرها".



وعقب الضجة التي أثيرت، أوضح أوباما عبر حسابه على "إنستغرام" أنه كان يتحدث في إطار افتراضي، مشيراً إلى أن اتساع الكون يجعل احتمال وجود حياة خارج الأرض وارداً إحصائياً، إلا أن المسافات الشاسعة بين الأنظمة الشمسية تجعل احتمال زيارة كائنات فضائية للأرض أمراً ضئيلاً، وأكد أنه خلال فترة رئاسته لم يرَ أي دليل على تواصل مع كائنات فضائية.



التصريحات المتبادلة أعادت الجدل مجدداً حول ملف الأجسام الطائرة المجهولة والحياة خارج كوكب الأرض، وهو موضوع يثير اهتماماً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.