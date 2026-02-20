قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يعلق على تصريحات أوباما بشأن الكائنات الفضائية: سرب معلومات سرية وارتكب خطأ فادحاً

ترامب و أوباما
ترامب و أوباما
فرناس حفظي

أثار سجال جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأسبق باراك أوباما موجة جدل واسعة، على خلفية تصريحات لأوباما تحدث فيها عن احتمال وجود كائنات فضائية.

خلال توجه دونالد ترامب إلى ولاية جورجيا على متن الطائرة الرئاسية، سُئل  عن تعليق أوباما الذي قال فيه: "هناك كائنات فضائية، لكنني لم أرها". 

ورد ترامب قائلاً إن أوباما "كان ينبغي ألا يكشف تلك المعلومات السرية"، مضيفاً في حديثه لقناة "فوكس نيوز": “لا أعرف إن كان ذلك حقيقياً أم لا، لكن يمكنني القول إنه سرّب معلومات سرية وارتكب خطأ فادحاً”.


وكان أوباما قد أدلى بتصريحه خلال مقابلة مع المعلق السياسي برايان تايلر كوهين نهاية الأسبوع الماضي، حيث أجاب بشكل مباشر عن سؤال حول وجود كائنات فضائية قائلاً: "نعم، إنها حقيقية، لكنني لم أرها".


وعقب الضجة التي أثيرت، أوضح أوباما عبر حسابه على "إنستغرام" أنه كان يتحدث في إطار افتراضي، مشيراً إلى أن اتساع الكون يجعل احتمال وجود حياة خارج الأرض وارداً إحصائياً، إلا أن المسافات الشاسعة بين الأنظمة الشمسية تجعل احتمال زيارة كائنات فضائية للأرض أمراً ضئيلاً، وأكد أنه خلال فترة رئاسته لم يرَ أي دليل على تواصل مع كائنات فضائية.


التصريحات المتبادلة أعادت الجدل مجدداً حول ملف الأجسام الطائرة المجهولة والحياة خارج كوكب الأرض، وهو موضوع يثير اهتماماً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

