ترامب: اعتقال الأمير أندرو أمر سيء للغاية للعائلة المالكة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس على اعتقال الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور، من جانب الشرطة البريطانية في إطار التحقيقات حول تورطه بفضيحة إبستين.

وقال ترامب: "أعتقد أنه لأمرٌ مؤسف. أعتقد أنه لأمرٌ محزن للغاية. أعتقد أنه أمرٌ سيء للغاية للعائلة المالكة، بالنسبة لي، إنه لأمرٌ محزن للغاية"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف ترامب:لم يكن أحد يتحدث عن إبستين عندما كان على قيد الحياة... لكنني الشخص الوحيد الذي يمكنه التحدث عن ذلك لأنني بُرِّئت تمامًا. لم أفعل شيئًا، بل على العكس تمامًا.

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن الأمير أندرو غادر مركز الشرطة وشوهد في المقعد الخلفي لسيارة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تم الإبلاغ عن الأمير أندرو للشرطة التي ألقت القبض عليه بعد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

لا تزال التهم الموجهة إلى الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور غير معروفة، حيث اكتفت الشرطة بالقول إنها اشتبهت في ارتكابه مخالفات أثناء توليه منصبه العام.

في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، نشرت "بي بي سي" تقريرًا عن رسائل بريد إلكتروني نُشرت في الولايات المتحدة كجزء من الكشف عن وثائق مرتبطة بتحقيق جيفري إبستين.

يُزعم أن الأمير السابق قد شارك وثائق سرية مع إبستين عام 2010، الذي كان حينها مدانًا بجريمة جنسية.