قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 18 من بطولة الدوري.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي -كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

وتشهد قائمة بيراميدز غياب أحمد عاطف قطة بسبب الحصول على البطاقة الحمراء خلال مباراة إنبي الماضية.