بيراميدز يكشف موقف يورتشيتش من الاستمرار مع الفريق

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق بيراميدز عن رأيه في مواجهة الجيش الملكي المغربي في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال زاهر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : الجيش الملكي فريق قوي ومميز ولكن سنخوض استعدادات قوية وتركيز على المباراتين.

وأوضح : الفرق المغربية دائما قوية ويصلوا إلى نهائي البطولات الأفريقية بشكل مستمر وهم مرشحين دائمين لتحقيق البطولة.

وأكمل إداري بيراميدز : البطولة بالنسبة لنا خطوة بخطوة ونركز في دور الـ8 ونركز على الجيش الملكي.

وأختتم زاهر تصريحاته قائلا : يورتشيتش مستمر مع بيراميدز وبدون أزمة لا أعرف مصير المفاوضات لكن لم يتم الحديث عن رحيل المدرب.