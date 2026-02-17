سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تطبيق عقوبة حرمان نادي الجيش الملكي المغربي من حضور جماهيره في مباراته أمام بيراميدز، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويعود سبب القرار إلى أن الجيش الملكي كان قد تعرض لعقوبة سابقة في النسخة الماضية من البطولة، تمثلت في خوض مباراة واحدة دون جماهير مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، وذلك خلال مواجهته أمام بيراميدز.

وبعدما وقّعت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي عقوبة جديدة على النادي المغربي هذا الموسم بحرمانه من جماهيره في مباراتين، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي المصري في لقاء الذهاب بالمغرب، تقرر تفعيل عقوبة المباراة المؤجلة من النسخة الماضية.

وبناءً على ذلك، سيتم تطبيق عقوبة الحرمان من الجماهير في مواجهة الجيش الملكي أمام بيراميدز، تنفيذًا للعقوبة الصادرة مسبقا والتي تم تفعيل صيغة التنفيذ لها.

قرعة الدور ربع النهائي لـ دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2025-2026 عن مواجهة بيراميدز نظيره الجيش الملكي بربع نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي، في المغرب أحد أيام 13أو 14 أو 15 مارس المقبل، فيما تقام مباراة العودة في القاهرة احد أيام 20 أو 21 أو 22 من نفس الشهر.

وتُذاع مراسم سحب القرعة عبر القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على موقع “يوتيوب” من خلال قناة CAF TV، كما تنقلها قنوات أون سبورت، وبي إن سبورت الإخبارية، إلى جانب القناة الرياضية المغربية.

وتحدد القرعة مواجهات ربع النهائي، بالإضافة إلى رسم الطريق الذي ستسلكه الفرق حتى المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، محققًا انتصارين وأربعة تعادلات، بينما بلغ بيراميدز الدور ذاته بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادل وحيد.