مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يستعد لمواجهات قوية خلال شهر رمضان

رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إف سي بقيادة المدير الفني كرونوسلاف يورشيتش لخوض جدول مزدحم من المباريات خلال شهر رمضان المبارك. الفريق سيخوض 6 مواجهات مهمة تجمع بين الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وسط طموحات كبيرة لتحقيق نتائج مميزة على جميع الأصعدة.

جدول مباريات بيراميدز في رمضان
 

1. الجمعة 20 فبراير 2026 (2 رمضان)

بيراميدز إف سي × سيراميكا كليوباترا

  • البطولة: الدوري المصري
  • التوقيت: 9:30 مساءً
    افتتاح مباريات بيراميدز في رمضان سيكون بمواجهة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، حيث يسعى الفريق لتحقيق انطلاقة قوية.
     

2. الثلاثاء 24 فبراير 2026 (6 رمضان)

غزل المحلة × بيراميدز إف سي

  • البطولة: الدوري المصري
  • التوقيت: 9:30 مساءً
    بيراميدز سيخوض مباراته الثانية في الدوري المصري أمام غزل المحلة، في رحلة جمع النقاط وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.
     

3. الأحد 1 مارس 2026 (11 رمضان)
 

بيراميدز إف سي × الزمالك

  • البطولة: الدوري المصري
  • التوقيت: 9:30 مساءً
    واحدة من أبرز المباريات، حيث يلتقي بيراميدز مع الزمالك، مواجهة تحمل أهمية كبيرة للجماهير والنقاط على حد سواء.

4. الخميس 5 مارس 2026 (15 رمضان)
 

حرس الحدود × بيراميدز إف سي

  • البطولة: الدوري المصري
  • التوقيت: 9:30 مساءً
    بيراميدز يسعى لاستكمال سلسلة الانتصارات أمام حرس الحدود، لتعزيز الثقة قبل المباريات الكبرى القادمة.

5. الاثنين 9 مارس 2026 (19 رمضان)
 

البنك الأهلي المصري × بيراميدز إف سي

  • البطولة: الدوري المصري
  • التوقيت: 9:30 مساءً
    مواجهة قوية خارج ملعبه، بيراميدز يركز على النقاط الثلاثة للحفاظ على المنافسة في الدوري.
     

6. الجمعة أو السبت 13 أو 14 مارس 2026 (23 أو 24 رمضان)
 

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز إف سي

  • البطولة: دوري أبطال إفريقيا
  • التوقيت: سيتم تحديده لاحقًا
    تحدٍ قاري أمام الجيش الملكي المغربي، مباراة حاسمة لتعزيز فرص الفريق في دوري الأبطال.

7. الثلاثاء 17 مارس 2026 (27 رمضان)

بتروجت × بيراميدز إف سي

  • البطولة: كأس مصر
  • التوقيت: 9:30 مساءً
    ختام جدول بيراميدز في رمضان سيكون بمواجهة بتروجت في كأس مصر، سعياً للوصول بعيدًا في المسابقة.


 


 


 


 


 

بيراميدز دورى نايل دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

