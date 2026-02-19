بيراميدز يستعد لمواجهات قوية خلال شهر رمضان

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إف سي بقيادة المدير الفني كرونوسلاف يورشيتش لخوض جدول مزدحم من المباريات خلال شهر رمضان المبارك. الفريق سيخوض 6 مواجهات مهمة تجمع بين الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، وسط طموحات كبيرة لتحقيق نتائج مميزة على جميع الأصعدة.

جدول مباريات بيراميدز في رمضان



1. الجمعة 20 فبراير 2026 (2 رمضان)

بيراميدز إف سي × سيراميكا كليوباترا

البطولة: الدوري المصري

التوقيت: 9:30 مساءً

افتتاح مباريات بيراميدز في رمضان سيكون بمواجهة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، حيث يسعى الفريق لتحقيق انطلاقة قوية.



2. الثلاثاء 24 فبراير 2026 (6 رمضان)

غزل المحلة × بيراميدز إف سي

البطولة: الدوري المصري

التوقيت: 9:30 مساءً

بيراميدز سيخوض مباراته الثانية في الدوري المصري أمام غزل المحلة، في رحلة جمع النقاط وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.



3. الأحد 1 مارس 2026 (11 رمضان)



بيراميدز إف سي × الزمالك

البطولة: الدوري المصري

التوقيت: 9:30 مساءً

واحدة من أبرز المباريات، حيث يلتقي بيراميدز مع الزمالك، مواجهة تحمل أهمية كبيرة للجماهير والنقاط على حد سواء.

4. الخميس 5 مارس 2026 (15 رمضان)



حرس الحدود × بيراميدز إف سي

البطولة: الدوري المصري

التوقيت: 9:30 مساءً

بيراميدز يسعى لاستكمال سلسلة الانتصارات أمام حرس الحدود، لتعزيز الثقة قبل المباريات الكبرى القادمة.

5. الاثنين 9 مارس 2026 (19 رمضان)



البنك الأهلي المصري × بيراميدز إف سي

البطولة: الدوري المصري

التوقيت: 9:30 مساءً

مواجهة قوية خارج ملعبه، بيراميدز يركز على النقاط الثلاثة للحفاظ على المنافسة في الدوري.



6. الجمعة أو السبت 13 أو 14 مارس 2026 (23 أو 24 رمضان)



الجيش الملكي المغربي × بيراميدز إف سي

البطولة: دوري أبطال إفريقيا

التوقيت: سيتم تحديده لاحقًا

تحدٍ قاري أمام الجيش الملكي المغربي، مباراة حاسمة لتعزيز فرص الفريق في دوري الأبطال.

7. الثلاثاء 17 مارس 2026 (27 رمضان)

بتروجت × بيراميدز إف سي

البطولة: كأس مصر

التوقيت: 9:30 مساءً

ختام جدول بيراميدز في رمضان سيكون بمواجهة بتروجت في كأس مصر، سعياً للوصول بعيدًا في المسابقة.



















