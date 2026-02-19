قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
بالصور

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

رنا عصمت

إذا كنتِ تبحثين عن أفكار متنوعة للدجاج بين الكريمي، المقرمش، أو الآسيوي السريع نقدم لك هذه المجموعة ستنقذك في عزومات رمضان.

1- دجاج بالزبدة والثوم

دجاج بالثوم الكريمي 🍗🧄 المكونات: 4 صدور دجاج بدون عظم، بدون جلد 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 4 فصوص ثوم، مفروم 1 كوب مرق دجاج 1 كوب كريمة 1 ⁄2 كوب جبنة

المكونات

• 500 غ دجاج بدون عظم

• 2 ملعقة كبيرة زبدة

• 4 فصوص ثوم مفروم

• 1/2 كوب مرق دجاج

• 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل مجروش

• ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة

1 تبّل الدجاج بالملح والفلفل.

2 سخّن الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

3 أضف الدجاج واطهه حتى يتحمر من الجانبين.

4 أضف الثوم وقلّب 30 ثانية.

5 اسكب مرق الدجاج وعصير الليمون.

6 رش الفلفل المجروش واتركه حتى تتكاثف الصلصة.

7 يُقدّم ساخنًا مع الأرز أو الخبز.

2- كاري الدجاج الكريمي

دجاج بالزبدة مع الأرز والنان في طبق, دجاج بالزبدة, كاري الدجاج بالكريمة, دجاج مع أرز PNG صورة للتحميل مجانا

المكونات

• 500 غ دجاج مكعبات

• 1/2 كوب زبادي

• 1 بصلة مفرومة

• 2 فص ثوم

• 1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

• 1/2 كوب صلصة طماطم

• 1/2 كوب كريمة

• بهارات وملح حسب الرغبة

الطريقة

1 سخّن الزيت واقلِ البصل حتى يذبل.

2 أضف الثوم والزنجبيل وقلّب قليلًا.

3 أضف الدجاج واطهه حتى يتحمر خفيفًا.

4 أضف صلصة الطماطم والبهارات والملح.

5 اطهه 5–7 دقائق.

6 أضف الزبادي والكريمة وامزج جيدًا.

7 اتركه على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.

8 يُقدّم ساخنًا مع الأرز أو الخبز.

3 باستا الدجاج ألفريدو

دجاج ألفريدو اللذيذ والسريع مع مكعبات ساديا الطرية والعصيرية | جاهز في 30 دقيقة

المكونات

• 300 غ دجاج مطبوخ

• 250 غ باستا مسلوقة

• 1 كوب كريمة خفق

• 1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

• 1/4 كوب زبدة

• 4 فصوص ثوم مفروم

• ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة

1 ذوّب الزبدة في مقلاة.

2 أضف الثوم وقلّب قليلًا.

3 اسكب الكريمة واتركها تغلي برفق.

4 أضف البارميزان وحرّك حتى تصبح الصلصة ناعمة.

5 أضف الدجاج والبستا.

6 تبّل بالملح والفلفل.

7 اخلط جيدًا واطهه دقيقتين إضافيتين.

8 يُقدّم ساخنًا.

4- دجاج بالعسل والثوم

Dinner ready in 15 mins , honey garlic chicken دجاج بالعسل و الثوم وجبة رائعة جاهزة في ١٥ دقيقة

المكونات

• 500 غ دجاج بدون عظم

• 1/4 كوب عسل

• 1/4 كوب صويا صوص

• 2 ملعقة كبيرة كاتشب

• 5 فصوص ثوم مفروم

• 1 ملعقة كبيرة زيت

• سمسم (اختياري)

الطريقة

1 سخّن الزيت واطه الدجاج حتى يتحمر.

2 أخرج الدجاج جانبًا.

3 في نفس المقلاة أضف الثوم والعسل والصويا والكاتشب.

4 اطهه حتى تتكاثف الصلصة قليلًا.

5 أعد الدجاج للمقلاة.

6 قلّب حتى يتغطى بالصلصة جيدًا.

7 رش السمسم وقدّم ساخنًا.

5- دجاج مقلي مقرمش

NeedFish: 5 قطع دجاج كرسبي - تقدم مع البطاطا وخبز الحمام

المكونات

• 1 كغ قطع دجاج

• 1 كوب لبن رائب

• 2 كوب دقيق

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا

• 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

• ملح حسب الرغبة

• زيت للقلي

الطريقة

1 انقع الدجاج في اللبن الرائب والملح لمدة ساعة.

2 اخلط الدقيق مع البهارات.

3 غلّف الدجاج بخليط الدقيق.

4 سخّن الزيت على نار متوسطة.

5 اقله حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.

6 صفِّه من الزيت الزائد.

7 يُقدّم ساخنًا مع صوص مفضل.

6- دجاج ستير فراي

KETO CHICKEN STIR FRY | دجاج ستير فراي كيتو | Keto Chicken Fajita | فاهيتا الدجاج كيتو

المكونات

• 500 غ دجاج شرائح

• 2 كوب خضار مشكلة

• 3 ملعقة كبيرة صويا صوص

• 2 ملعقة كبيرة صوص محار

• 1 ملعقة كبيرة صوص هويسن

• 3 فصوص ثوم مفروم

• ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة

1 سخّن الزيت في مقلاة أو ووك على نار عالية.

2 أضف الثوم وقلّب سريعًا.

3 أضف الدجاج واطهه حتى ينضج.

4 أضف الخضار وقلّب 2–3 دقائق.

5 أضف الصلصات.

6 تبّل بالملح والفلفل.

7 قلّب جيدًا وقدّم ساخنًا مع الأرز أو النودلز.

