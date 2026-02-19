6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

إذا كنتِ تبحثين عن أفكار متنوعة للدجاج بين الكريمي، المقرمش، أو الآسيوي السريع نقدم لك هذه المجموعة ستنقذك في عزومات رمضان.

1- دجاج بالزبدة والثوم

المكونات

• 500 غ دجاج بدون عظم

• 2 ملعقة كبيرة زبدة

• 4 فصوص ثوم مفروم

• 1/2 كوب مرق دجاج

• 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل مجروش

• ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة

1 تبّل الدجاج بالملح والفلفل.

2 سخّن الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

3 أضف الدجاج واطهه حتى يتحمر من الجانبين.

4 أضف الثوم وقلّب 30 ثانية.

5 اسكب مرق الدجاج وعصير الليمون.

6 رش الفلفل المجروش واتركه حتى تتكاثف الصلصة.

7 يُقدّم ساخنًا مع الأرز أو الخبز.

2- كاري الدجاج الكريمي

المكونات

• 500 غ دجاج مكعبات

• 1/2 كوب زبادي

• 1 بصلة مفرومة

• 2 فص ثوم

• 1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

• 1/2 كوب صلصة طماطم

• 1/2 كوب كريمة

• بهارات وملح حسب الرغبة

الطريقة

1 سخّن الزيت واقلِ البصل حتى يذبل.

2 أضف الثوم والزنجبيل وقلّب قليلًا.

3 أضف الدجاج واطهه حتى يتحمر خفيفًا.

4 أضف صلصة الطماطم والبهارات والملح.

5 اطهه 5–7 دقائق.

6 أضف الزبادي والكريمة وامزج جيدًا.

7 اتركه على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.

8 يُقدّم ساخنًا مع الأرز أو الخبز.

3 باستا الدجاج ألفريدو

المكونات

• 300 غ دجاج مطبوخ

• 250 غ باستا مسلوقة

• 1 كوب كريمة خفق

• 1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

• 1/4 كوب زبدة

• 4 فصوص ثوم مفروم

• ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة

1 ذوّب الزبدة في مقلاة.

2 أضف الثوم وقلّب قليلًا.

3 اسكب الكريمة واتركها تغلي برفق.

4 أضف البارميزان وحرّك حتى تصبح الصلصة ناعمة.

5 أضف الدجاج والبستا.

6 تبّل بالملح والفلفل.

7 اخلط جيدًا واطهه دقيقتين إضافيتين.

8 يُقدّم ساخنًا.

4- دجاج بالعسل والثوم

المكونات

• 500 غ دجاج بدون عظم

• 1/4 كوب عسل

• 1/4 كوب صويا صوص

• 2 ملعقة كبيرة كاتشب

• 5 فصوص ثوم مفروم

• 1 ملعقة كبيرة زيت

• سمسم (اختياري)

الطريقة

1 سخّن الزيت واطه الدجاج حتى يتحمر.

2 أخرج الدجاج جانبًا.

3 في نفس المقلاة أضف الثوم والعسل والصويا والكاتشب.

4 اطهه حتى تتكاثف الصلصة قليلًا.

5 أعد الدجاج للمقلاة.

6 قلّب حتى يتغطى بالصلصة جيدًا.

7 رش السمسم وقدّم ساخنًا.

5- دجاج مقلي مقرمش

المكونات

• 1 كغ قطع دجاج

• 1 كوب لبن رائب

• 2 كوب دقيق

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا

• 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

• ملح حسب الرغبة

• زيت للقلي

الطريقة

1 انقع الدجاج في اللبن الرائب والملح لمدة ساعة.

2 اخلط الدقيق مع البهارات.

3 غلّف الدجاج بخليط الدقيق.

4 سخّن الزيت على نار متوسطة.

5 اقله حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.

6 صفِّه من الزيت الزائد.

7 يُقدّم ساخنًا مع صوص مفضل.

6- دجاج ستير فراي

المكونات

• 500 غ دجاج شرائح

• 2 كوب خضار مشكلة

• 3 ملعقة كبيرة صويا صوص

• 2 ملعقة كبيرة صوص محار

• 1 ملعقة كبيرة صوص هويسن

• 3 فصوص ثوم مفروم

• ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة

1 سخّن الزيت في مقلاة أو ووك على نار عالية.

2 أضف الثوم وقلّب سريعًا.

3 أضف الدجاج واطهه حتى ينضج.

4 أضف الخضار وقلّب 2–3 دقائق.

5 أضف الصلصات.

6 تبّل بالملح والفلفل.

7 قلّب جيدًا وقدّم ساخنًا مع الأرز أو النودلز.