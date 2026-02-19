6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

إذا كنتِ تبحثين عن أفكار متنوعة للدجاج بين الكريمي، المقرمش، أو الآسيوي السريع نقدم لك هذه المجموعة ستنقذك في عزومات رمضان.
1- دجاج بالزبدة والثوم
المكونات
• 500 غ دجاج بدون عظم
• 2 ملعقة كبيرة زبدة
• 4 فصوص ثوم مفروم
• 1/2 كوب مرق دجاج
• 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل مجروش
• ملح وفلفل حسب الرغبة
الطريقة
1 تبّل الدجاج بالملح والفلفل.
2 سخّن الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.
3 أضف الدجاج واطهه حتى يتحمر من الجانبين.
4 أضف الثوم وقلّب 30 ثانية.
5 اسكب مرق الدجاج وعصير الليمون.
6 رش الفلفل المجروش واتركه حتى تتكاثف الصلصة.
7 يُقدّم ساخنًا مع الأرز أو الخبز.
2- كاري الدجاج الكريمي
المكونات
• 500 غ دجاج مكعبات
• 1/2 كوب زبادي
• 1 بصلة مفرومة
• 2 فص ثوم
• 1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
• 1/2 كوب صلصة طماطم
• 1/2 كوب كريمة
• بهارات وملح حسب الرغبة
الطريقة
1 سخّن الزيت واقلِ البصل حتى يذبل.
2 أضف الثوم والزنجبيل وقلّب قليلًا.
3 أضف الدجاج واطهه حتى يتحمر خفيفًا.
4 أضف صلصة الطماطم والبهارات والملح.
5 اطهه 5–7 دقائق.
6 أضف الزبادي والكريمة وامزج جيدًا.
7 اتركه على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.
8 يُقدّم ساخنًا مع الأرز أو الخبز.
3 باستا الدجاج ألفريدو
المكونات
• 300 غ دجاج مطبوخ
• 250 غ باستا مسلوقة
• 1 كوب كريمة خفق
• 1/2 كوب جبن بارميزان مبشور
• 1/4 كوب زبدة
• 4 فصوص ثوم مفروم
• ملح وفلفل حسب الرغبة
الطريقة
1 ذوّب الزبدة في مقلاة.
2 أضف الثوم وقلّب قليلًا.
3 اسكب الكريمة واتركها تغلي برفق.
4 أضف البارميزان وحرّك حتى تصبح الصلصة ناعمة.
5 أضف الدجاج والبستا.
6 تبّل بالملح والفلفل.
7 اخلط جيدًا واطهه دقيقتين إضافيتين.
8 يُقدّم ساخنًا.
4- دجاج بالعسل والثوم
المكونات
• 500 غ دجاج بدون عظم
• 1/4 كوب عسل
• 1/4 كوب صويا صوص
• 2 ملعقة كبيرة كاتشب
• 5 فصوص ثوم مفروم
• 1 ملعقة كبيرة زيت
• سمسم (اختياري)
الطريقة
1 سخّن الزيت واطه الدجاج حتى يتحمر.
2 أخرج الدجاج جانبًا.
3 في نفس المقلاة أضف الثوم والعسل والصويا والكاتشب.
4 اطهه حتى تتكاثف الصلصة قليلًا.
5 أعد الدجاج للمقلاة.
6 قلّب حتى يتغطى بالصلصة جيدًا.
7 رش السمسم وقدّم ساخنًا.
5- دجاج مقلي مقرمش
المكونات
• 1 كغ قطع دجاج
• 1 كوب لبن رائب
• 2 كوب دقيق
• 1 ملعقة صغيرة بابريكا
• 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
• ملح حسب الرغبة
• زيت للقلي
الطريقة
1 انقع الدجاج في اللبن الرائب والملح لمدة ساعة.
2 اخلط الدقيق مع البهارات.
3 غلّف الدجاج بخليط الدقيق.
4 سخّن الزيت على نار متوسطة.
5 اقله حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.
6 صفِّه من الزيت الزائد.
7 يُقدّم ساخنًا مع صوص مفضل.
6- دجاج ستير فراي
المكونات
• 500 غ دجاج شرائح
• 2 كوب خضار مشكلة
• 3 ملعقة كبيرة صويا صوص
• 2 ملعقة كبيرة صوص محار
• 1 ملعقة كبيرة صوص هويسن
• 3 فصوص ثوم مفروم
• ملح وفلفل حسب الرغبة
الطريقة
1 سخّن الزيت في مقلاة أو ووك على نار عالية.
2 أضف الثوم وقلّب سريعًا.
3 أضف الدجاج واطهه حتى ينضج.
4 أضف الخضار وقلّب 2–3 دقائق.
5 أضف الصلصات.
6 تبّل بالملح والفلفل.
7 قلّب جيدًا وقدّم ساخنًا مع الأرز أو النودلز.