تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
خدمات

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

اسعار السجائر اليوم
اسعار السجائر اليوم
رشا عوني

بعد زيادة أسعار السجائر خلال الأيام الماضية، يتابع المواطنين أسعار السجائر اليوم بشكل دروي، لمعرفة الأسعار بالأسواق بعد إعلانات رسمية من الشركات المصنعة، لزيادة السجائر في 2026.

ونستعرض معكم أسعار السجائر اليوم المحلية والمستوردة بعد آخر زيادة رسمية .. 

أسعار السجائر المستوردة2026

أكدت شركة فيليب موريس مصر  أن السعر الرسمي مطبوع بوضوح على العبوات، مع إمكانية التحقق عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وضبط الأسواق والحد من أي تلاعب سعري.

ميريت بجميع أنواعها: 111 جنيهًا

مارلبورو بجميع أنواعها: 102 جنيه

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

L&M بجميع أنواعها: 82 جنيهًا

أسعار السجائر المحلية بعد الزيادة

كليوباترا كنج سايز: 48 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا

كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول – 44 جنيهًا

كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

مونديال «أحمر - أزرق - سيلفر»: 48 جنيهًا

مونديال سويتش بلو بيري – 44 جنيهًا

مونديال سويتش منتول – 44 جنيهًا

وكانتِ الأسعار قبل الزيادة تسجل نحو 44 جنيهًا لكل عبوة من هذه الأنواع.

أسعار التبغ المسخن

TEREA بجميع أنواعها – 82 جنيهًا

TEREA Capsules – 87 جنيهًا

HEETS بجميع أنواعها – 69 جنيهًا

لماذا ارتفعت أسعار السجائر؟

وأعلنت شركة إيستن كومباني بشكل رسمي زيادة أسعار السجائر بقيمة4 جنيهات لكل عبوة، وجاء ذلك وفق خطاب وجهه مسؤول الحسابات بالشركة إلى التجار، طالبه فيه بزيادة قيمة الإيداع وفق الأسعار الجديدة لضمان الحصول على الحصص المقررة لكل تاجر وموزع.

قالت شركة «إيسترن كومباني»، إن الزيادة تأتي تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، وكذلك لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ولأن سجائر كليوباترا تمثل الحصة الأكبر من السوق المحلية للسجائر الشعبية، يترقب المستهلكون دائمًا أي تغييرات تطرأ على الأسعار.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

جهود محافظة أسوان

رؤية مصر 2030.. محافظ أسوان يصدر حزمة من القرارات لإعادة هيكلة العمل التنفيذي

محافظ كفر الشيخ

تفاصيل أول لقاء بين محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صور

جانب من اللقاء

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة للمهندس عمرو لاشين لتوليه مسئولية محافظة أسوان

بالصور

ﻣ�قﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

