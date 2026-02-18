بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

بعد زيادة أسعار السجائر خلال الأيام الماضية، يتابع المواطنين أسعار السجائر اليوم بشكل دروي، لمعرفة الأسعار بالأسواق بعد إعلانات رسمية من الشركات المصنعة، لزيادة السجائر في 2026.

ونستعرض معكم أسعار السجائر اليوم المحلية والمستوردة بعد آخر زيادة رسمية ..

أسعار السجائر المستوردة2026

أكدت شركة فيليب موريس مصر أن السعر الرسمي مطبوع بوضوح على العبوات، مع إمكانية التحقق عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وضبط الأسواق والحد من أي تلاعب سعري.

ميريت بجميع أنواعها: 111 جنيهًا

مارلبورو بجميع أنواعها: 102 جنيه

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

L&M بجميع أنواعها: 82 جنيهًا

أسعار السجائر المحلية بعد الزيادة

كليوباترا كنج سايز: 48 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا

كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول – 44 جنيهًا

كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

مونديال «أحمر - أزرق - سيلفر»: 48 جنيهًا

مونديال سويتش بلو بيري – 44 جنيهًا

مونديال سويتش منتول – 44 جنيهًا

وكانتِ الأسعار قبل الزيادة تسجل نحو 44 جنيهًا لكل عبوة من هذه الأنواع.

أسعار التبغ المسخن

TEREA بجميع أنواعها – 82 جنيهًا

TEREA Capsules – 87 جنيهًا

HEETS بجميع أنواعها – 69 جنيهًا

لماذا ارتفعت أسعار السجائر؟

وأعلنت شركة إيستن كومباني بشكل رسمي زيادة أسعار السجائر بقيمة4 جنيهات لكل عبوة، وجاء ذلك وفق خطاب وجهه مسؤول الحسابات بالشركة إلى التجار، طالبه فيه بزيادة قيمة الإيداع وفق الأسعار الجديدة لضمان الحصول على الحصص المقررة لكل تاجر وموزع.

قالت شركة «إيسترن كومباني»، إن الزيادة تأتي تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، وكذلك لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ولأن سجائر كليوباترا تمثل الحصة الأكبر من السوق المحلية للسجائر الشعبية، يترقب المستهلكون دائمًا أي تغييرات تطرأ على الأسعار.