أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة أرسنال وولفرهامبتون، بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أرسنال الأول عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 5.

ثم أضاف بييرو هينكابي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

فيما جاءت ثنائية وولفرهامبتون عن طريق هوجو بينو وريكاردو كالافيوري (بالخطأ في مرماه) في الدقيقتين 61، 90+4.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، جابرييل، ويليام ساليبا، بييرو هينكابي.

خط الوسط: مارتن زوبيمندي، نوني مادويكي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابرييل مارتينيلي.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

فيما يأتي فريق وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 10 نقاط.