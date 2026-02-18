تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه أمام وولفرهامبتون، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد رايا.
خط الدفاع: يوريان تيمبر، جابرييل، ويليام ساليبا، بييرو هينكابي.
خط الوسط: مارتن زوبيمندي، نوني مادويكي، ديكلان رايس.
خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابرييل مارتينيلي.
ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.