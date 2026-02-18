على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “على قد الحب” العديد من الأحداث .

والتى بدأت بتحضير مريم (نيللى كريم) لإطلاق حفل بمناسبة طرح كوليكشن ذهب جديد من تصميمها .

ويحدث مشادة دائما بينها وبين صاحب المطعم المقام اسفل منزله وهو الشيف كريم (شريف سلامة) .

وتجهز مريم (نيللي كريم) وتخبرها شقيقتها سارة (مها نصار) بأن السائق ينتظرها لكن تعتقد ان شريف سلامة هو السائق وهو يحاول ان يضعها فى مقلب لتصل متأخرة وبالفعل تصل الحفل ويدخل هو ويشرف على البوفيه وينتقده ويراقب مريم ويحاول ان يضعها فى فخ.

وظهرت بوسي شلبي ضمن الاحداث وهى تقدم حفل اطلاق حفل المجوهرات من تصميم مريم (نيللى كريم).

مسلسل على قد الحب

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويجمع في بطولته كلاً من نيللي كريم وشريف سلامة، ونخبة من النجوم بينهم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني .

العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.

وينتمي «على قد الحب» إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويُراهن على ثنائية نيللي كريم وشريف سلامة في تقديم قصة إنسانية تعتمد على المشاعر الصادقة والتفاصيل القريبة من الجمهور.