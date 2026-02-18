قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
البابا تواضروس: أيام الصوم الكبير ورمضان نعمة وبركة لكل المصريين
بالصور

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “على قد الحب” العديد من الأحداث .

والتى بدأت بتحضير مريم  (نيللى كريم)  لإطلاق حفل بمناسبة طرح كوليكشن ذهب  جديد من تصميمها .

  • ويحدث مشادة دائما بينها وبين صاحب المطعم المقام اسفل منزله وهو الشيف كريم (شريف سلامة) .
  • وتجهز مريم (نيللي كريم) وتخبرها شقيقتها سارة (مها نصار) بأن السائق ينتظرها لكن تعتقد ان شريف سلامة هو السائق وهو يحاول ان يضعها فى مقلب لتصل متأخرة وبالفعل تصل الحفل ويدخل هو ويشرف على البوفيه وينتقده ويراقب مريم ويحاول ان يضعها فى فخ.
  • وظهرت بوسي شلبي ضمن الاحداث وهى تقدم حفل اطلاق حفل المجوهرات من تصميم مريم (نيللى كريم).

مسلسل على قد الحب

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويجمع في بطولته كلاً من نيللي كريم وشريف سلامة، ونخبة من النجوم بينهم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني .

العمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.

وينتمي «على قد الحب» إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويُراهن على ثنائية نيللي كريم وشريف سلامة في تقديم قصة إنسانية تعتمد على المشاعر الصادقة والتفاصيل القريبة من الجمهور.

مسلسل “على قد الحب” نيللى كريم شريف سلامة

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

صلاة التراويح

رمضان 2026.. متى تبدأ صلاة التراويح في مصر وعدد ركعاتها ؟

البابا تواضروس

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ببدء صوم مصر الشامل

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

إنشاء متحف مفتوح يبرز تقنيات النحت في محجر المسلة بأسوان .. تفاصيل

جهاز مستقبل مصر

بعد ارتفاعها بالأسواق .. مستقبل مصر يطرح الفرخة بسعر 90 جنيها

هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

سحور رمضان
سحور رمضان
سحور رمضان

بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة

بالقفطان والطرحة.. هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان | شاهد

هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

