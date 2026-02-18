الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية

قال مندوب الصومال لدى مجلس الأمن الدولي، إن الأراضي الفلسطينية، لا سيما الضفة الغربية، تشهد ما وصفه بـ «تهجير جماعي غير مسبوق» للفلسطينيين، محذرًا من خطورة التطورات الميدانية وتداعياتها على مستقبل الاستقرار في المنطقة.

قرارات الشرعية الدولية

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ شدد المندوب الصومالي- خلال كلمته بمجلس الأمن- على رفض بلاده القاطع لأي محاولات لإحداث تغيير ديموغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

التمسك بخيار حل الدولتين

وجدد التأكيد على أهمية التمسك بخيار حل الدولتين؛ باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق سلام عادل وشامل، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن والاستقرار لجميع الأطراف.

تهجير الفلسطينيين

وفي السياق ذاته، أعلن ممثل الصومال رفض بلاده تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى أراضيها، مشددًا على أن معالجة الأزمة لا تكون عبر نقل السكان أو فرض حلول قسرية، وإنما عبر إنهاء الاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تحفظ كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.