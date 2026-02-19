توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فرق المقدمة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.



الأهلي يسعى لتقليص الفارق مع المتصدر

يدخل الأهلي مواجهة الجونة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، جمعها من تحقيق الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 6 مواجهات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط منذ بداية الموسم.

ويأمل الفريق الأحمر في حصد الثلاث نقاط من أجل تقليص الفارق مع فرق الصدارة، والاستمرار في المنافسة بقوة على اللقب، خصوصًا مع تقارب النقاط بين أكثر من فريق في المراكز الأولى.

الجونة يبحث عن نتيجة إيجابية

على الجانب الآخر، يتطلع فريق الجونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، وتلقى 3 هزائم.

ظهور أول للوافد الجديد هادي رياض

وشهدت قائمة الأهلي تواجد هادي رياض الوافد الجديد إلى صفوف القلعة الحمراء، في أول ظهور له بالقائمة منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



قائمة الأهلي لمباراة الجونة

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع:

ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري – هادي رياض – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد عيد

خط الوسط:

محمد علي بن رمضان – مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم:

ويلسين كامويش – أشرف بن شرقي – حسين الشحات – محمد شريف – مروان عثمان















