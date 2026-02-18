لاعبو الأهلي يهنئون الجماهير بحلول شهر رمضان | فيديو

حرص لاعبو النادي الأهلي على تهنئة الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان 2026.

وشاركت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو يظهر خلاله لاعبو الفريق، وهم يهنئون الجماهير بحلول شهر رمضان الكريم.

وظهر مقطع الفيديو بتهنئة من وليد صلاح الدين، مدير الكرة، ثم ييس توروب، المدير الفني، وعادل مصطفى، المدرب المساعد، ومحمد الشناوي، قائد الفريق.

وبدأ كل لاعب من الأهلي بمفرده في مقطع الفيديو، باستثناء الثلاثي، محمود حسن تريزيجيه، وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، الذين ظهروا بشكل مجمع.

كما ظهر في مقطع الفيديو جميع لاعبي الأهلي الأجانب، بما فيهم المغربي، أشرف داري.