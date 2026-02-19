قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نور إيهاب تسعى وراء شغفها بالتصوير في مسلسل اتنين غيرنا

نور ايهاب
نور ايهاب
أوركيد سامي

تقدم نور إيهاب شخصية عاليا التي تسعى وراء تحقيق شغفها بالتصوير في مسلسل اتنين غيرنا الذي يُعرض على منصة Watch It من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين ضمن السباق الرمضاني لهذا العام.

عاليا تأخذ الخطوة الأولى نحو شغفها بالتصوير وتذهب إلى لوكيشن تصوير العمل الفني الذي تقدمه الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) لتأخذ بعض الصور من الكواليس، وتدخل مكان التصوير وملامح السعادة والحماس تملأ وجهها.

وبينما تحاول عاليا الوصول إلى رئيسها في العمل، تذهب إلى كرفان نور وتطرق عليه، مما يسبب غضب الأخرى وانفعالها، فتنهار عاليا وتحاول مغادرة اللوكيشن. لكن سرعان ما يتدارك الإنتاج من هي ويحاول تهدئتها، وعندما تعلم نور  تذهب بدورها للاعتذار إليها، وتنشأ بينهما علاقة ود لطيفة.

اتنين غيرنا مسلسل يدور في إطار درامي من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وناردين فرج وفدوى عابد، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج Media Hub.

نور ايهاب اخبار الفن نجوم الفن مسلسل إتنين غيرنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

شيرين عبد الوهاب ومحاميها ياسر قنطوش

370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب

وفاة الفنان عادل هلال

وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت

ترشيحاتنا

نور ايهاب

نور إيهاب تسعى وراء شغفها بالتصوير في مسلسل اتنين غيرنا

هدى المفتي

مسلسل سوا سوا الحلقة 2 .. خالد كمال يخطف هدى المفتي

روجينا

روجينا تتوهج في حد أقصى .. وصباح تخطف الأنظار .. وإشادات بأسلوب المخرجة مايا زكى

بالصور

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد