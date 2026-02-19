نور إيهاب تسعى وراء شغفها بالتصوير في مسلسل اتنين غيرنا

تقدم نور إيهاب شخصية عاليا التي تسعى وراء تحقيق شغفها بالتصوير في مسلسل اتنين غيرنا الذي يُعرض على منصة Watch It من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين ضمن السباق الرمضاني لهذا العام.

عاليا تأخذ الخطوة الأولى نحو شغفها بالتصوير وتذهب إلى لوكيشن تصوير العمل الفني الذي تقدمه الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) لتأخذ بعض الصور من الكواليس، وتدخل مكان التصوير وملامح السعادة والحماس تملأ وجهها.

وبينما تحاول عاليا الوصول إلى رئيسها في العمل، تذهب إلى كرفان نور وتطرق عليه، مما يسبب غضب الأخرى وانفعالها، فتنهار عاليا وتحاول مغادرة اللوكيشن. لكن سرعان ما يتدارك الإنتاج من هي ويحاول تهدئتها، وعندما تعلم نور تذهب بدورها للاعتذار إليها، وتنشأ بينهما علاقة ود لطيفة.

اتنين غيرنا مسلسل يدور في إطار درامي من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وناردين فرج وفدوى عابد، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج Media Hub.