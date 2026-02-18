اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مع اقتراب أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، والمحدد أن يكون يوم الخميس الموافق 19 فبراير بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال رمضان، كشفت شعبة الدواجن المصرية عن تحركات جديدة في أسعار الفراخ البيضاء، بالتزامن مع الاستعدادات لرمضان وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

قال دكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الفراخ البيضاء شهدت انخفاضًا خلال الساعات الماضية بنحو 3 جنيهات للكيلو، لتسجل في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 90 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك نحو 100 جنيه للكيلو.

وأوضح عبد العزيز السيد، في تصريحات تلفزيونية، أن التراجع التدريجي في الأسعار متوقع أن يصل إلى سعر التكلفة الحدي بين 75 – 80 جنيهًا للكيلو بالمزرعة خلال شهر رمضان، نظرًا لقلة السحب على مدار الشهر وانخفاض الضغط على الأسواق.

توقعات تراجع الأسعار خلال الأسبوع الأول من رمضان

وأشار سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن أسعار الفراخ البيضاء من المتوقع أن تستمر في التراجع خلال الأيام المقبلة ومع مرور الأسبوع الأول من رمضان، لتصل إلى نحو 85 جنيهًا سعر الكيلو في المزرعة، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 – 95 جنيهًا للكيلو.

استمرار الانخفاض خلال شهر رمضان

وأضاف سامح السيد أن انخفاض الأسعار قد يستمر طوال شهر رمضان، ليصل سعر الكيلو في المزرعة إلى نحو 75 جنيهًا، بينما يباع للمستهلك بسعر 85 جنيهًا، مع مراعاة قلة السحب من الأسواق خلال الشهر المبارك، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار وتخفيف الضغط على الأسر خلال الشهر الكريم.