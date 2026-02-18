بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات

استقبل الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ظهر اليوم، الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

وقال المسلماني: إن تطوير ماسبيرو من أجل استعادة دوره المركزي في الإعلام والثقافة مصرياً وعربياً يمضي بخطي سريعة ومدروسة، وقد تشرفت اليوم بلقاء نائب رئيس الوزراء من أجل استعراض رؤية تطوير ماسبيرو مهنياً ومالياً وإدارياً.

وقد احتلت معاشات ماسبيرو التي انتهت الهيئة الوطنية للإعلام من تسليم ملفاتها، وكذلك خريطة البرامج الجديدة، وتعزيز الإعلام الوطني .. الأولوية في جدول النقاش.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: لقد قطعنا شوطاً كبيراً في بلورة رؤيتنا لخارطة طريق ماسبيرو ، وسوف أقدم للحكومة ملفاً تفصيلياً الأسبوع المقبل.