مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال فيديو توضيحي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، توسع الدولة في افتتاح منافذ السلع ومعارض "أهلاً رمضان"، في إطار تلبية احتياجات المواطنين، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويبرز المركز من خلال الفيديو تكثيف الحكومة جهودها لضبط الأسواق وزيادة ضخ السلع الغذائية، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان، وذلك من خلال التوسع في المنافذ والمعارض السلعية، وفي مقدمتها معارض "أهلًا رمضان"، لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بالمتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع، مع الالتزام بالأسعار المعلنة ونِسَب التخفيضات وجودة المنتجات المطروحة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر احتياجاتهم اليومية بشكل منتظم.

وخلال الفيديو، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس لجنة المعارض، أن معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بأرض المعارض، يضم حوالي 120 عارضًا يقدمون مختلف السلع الغذائية الأساسية من سكر وزيت وغيرها، بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

من جانبهم، أشاد عدد من المواطنين بمدى توافر مختلف السلع داخل المعرض، مؤكدين أن المعروضات تشمل كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت، بالإضافة إلى الدواجن واللحوم والأسماك والتمور، لافتين إلى أن العروض والتخفيضات داخل معرض "أهلاً رمضان" حقيقية، وأسعارها أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشيرين إلى وفرة السلع وجودة المنتجات المتاحة، ما يتيح لهم تلبية احتياجاتهم الرمضانية بسهولة ويسر.

