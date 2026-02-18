قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
رياضة

عمر مرموش يحتفل بقدوم شهر رمضان الكريم

عمر مرموش
عمر مرموش
محمد بدران   -  
علا محمد

هنأ عمر مرموش، نجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب مصر، الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر مرموش عبر صفحته الرسمية على «انستجرام» صورة معلقًا عليها: «رمضان كريم»، في لفتة تعكس فرحته بقدوم الشهر الفضيل.

تشهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر رمضان المبارك، توقفات قصيرة وقت أذان المغرب، لمنح اللاعبين المسلمين فرصة كسر صيامهم، في خطوة إنسانية تتجدد للعام الثالث على التوالي داخل ملاعب البريميرليج.

يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 57 نقطة بعد خوض 26 مباراة، محققًا 17 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 خسائر، ويأتي خلفه فريق مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة، بعد تحقيق 16 فوزًا و5 تعادلات و5 خسائر.

عمر مرموش نجم نادي مانشستر سيتي مانشستر سيتي منتخب مصر الأمة الإسلامية شهر رمضان المبارك

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

امسكاية شهر رمضان 2026

إمساكية رمضان 2026 .. مواعيد الإفطار والصلاة وعدد ساعات الصوم

بالصور

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

