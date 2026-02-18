عمر مرموش يحتفل بقدوم شهر رمضان الكريم

هنأ عمر مرموش، نجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب مصر، الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

ونشر مرموش عبر صفحته الرسمية على «انستجرام» صورة معلقًا عليها: «رمضان كريم»، في لفتة تعكس فرحته بقدوم الشهر الفضيل.

تشهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر رمضان المبارك، توقفات قصيرة وقت أذان المغرب، لمنح اللاعبين المسلمين فرصة كسر صيامهم، في خطوة إنسانية تتجدد للعام الثالث على التوالي داخل ملاعب البريميرليج.

يتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 57 نقطة بعد خوض 26 مباراة، محققًا 17 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 خسائر، ويأتي خلفه فريق مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة، بعد تحقيق 16 فوزًا و5 تعادلات و5 خسائر.