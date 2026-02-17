تأثير عالمي متصاعد.. عمر مرموش يتصدر مبيعات قمصان السيتي

كشفت تقارير إعلامية عن إقبال ملحوظ شهدته متاجر الملابس الرياضية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية على قمصان مانشستر سيتي، خاصة تلك التي تحمل اسم النجم المصري عمر مرموش.

قميص عمر مرموش يحقق مبيعات

ووفقًا لما ذكره حساب mcfc lads المتخصص في متابعة أخبار بطل الدوري الإنجليزي، أقدم سائح مصري على شراء نحو 30 قميصًا مختلفًا مطبوعًا باسم عمر مرموش ورقمه 7 في خطوة تعكس تزايد شعبية اللاعب خارج الملاعب الإنجليزية وامتداد تأثيره إلى السوق الأمريكية.

وأكد صاحب أحد المتاجر أن الطلب على قمصان مانشستر سيتي باسم مرموش ارتفع بصورة مفاجئة خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الإقبال الكبير دفع إدارة المتجر إلى زيادة الكميات المعروضة لتلبية احتياجات العملاء.

وتعكس هذه الظاهرة التحول اللافت في مكانة نجوم كرة القدم عالميًا، إذ لم تعد شهرتهم مرتبطة فقط بما يقدمونه داخل الملعب بل أصبحت تمتد إلى التأثير المباشر على الجوانب التسويقية والتجارية للأندية.

وفي حالة عمر مرموش، يبدو أن تألقه الكروي بدأ ينعكس بوضوح على حجم الطلب الجماهيري، في مؤشر واضح على اتساع قاعدته الشعبية خارج أوروبا.

مانشستر سيتي يهزم أندية أوروبا ويحسم معركة بقاء عمر مرموش

ونجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الحفاظ على خدمات نجمه المصري عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، رغم الاهتمام الكبير الذي أبدته خمسة أندية أوروبية بارزة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت في أوروبا، مستفيدة من القدرات الفنية والتهديفية العالية التي يمتلكها اللاعب.

وتصدر اسم عمر مرموش عناوين الميركاتو الشتوي بعدما كشف موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أسعار وانتقالات اللاعبين عن دخول خمسة أندية كبرى في سباق التعاقد مع النجم المصري بهدف تعزيز خطوطها الهجومية في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وضمت قائمة الأندية المهتمة بخدمات مرموش كلًا من: بوروسيا دورتموند الألماني، وجالاتا سراي التركي، وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، إلى جانب أتلتيكو مدريد الإسباني، في ظل قناعة هذه الأندية بقدرة اللاعب على إحداث إضافة فنية فورية.

وجاء هذا الاهتمام في وقت لم يحظَى فيه عمر مرموش بمشاركات منتظمة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.

إلا أن موقع «فوتبول إنسايدر» الإنجليزي كشف أن إدارة مانشستر سيتي حسمت موقفها بشكل نهائي، وقررت الإبقاء على عمر مرموش وعدم السماح برحيله قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، رغم تلقي النادي عروضًا واهتمامًا مباشرًا من فنربخشة وجالاتا سراي التركيين.

وأوضح التقرير أن قرار الإبقاء على النجم المصري يأتي في إطار رغبة جوارديولا في الحفاظ على قوام الفريق كاملًا، مع اشتداد المنافسة على البطولات المحلية والقارية، بالتزامن مع سعي مرموش للحصول على دقائق لعب أكبر خلال النصف الثاني من الموسم.



