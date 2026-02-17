قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المقاولين العرب تعرض تقريرها السنوي على الجمعية العمومية

آية الجارحي

قدَّم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصا للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية، خلال الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى، 2025/2024، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2027/2026.

وفي بداية كلمته، تقدم المهندس أحمد العصار، بخالص التهنئة  على ثقة القيادة السياسية في اختيار المهندسة راندة المنشاوي، لمنصب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في قطاع التشييد خلال الفترة القادمة.

واستعرض المهندس أحمد العصار، التقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2025.

 وأضاف "العصار"، أن الشركة نجحت في فتح أسواق خارجية جديدة والتوسع في القائم منها،كذلك البدء فى تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى لمجالات عمل الشركة، مع الاستمرار في دعم منظومة الجودة بالشركة.

وأشار رئيس شركة المقاولون العرب، إلى أنه تم البدء في وضع خطة لإعادة استغلال الأصول المملوكة للشركة، والدخول في أنشطة عمل جديدة، والاهتمام بنشاط البحوث والتطوير في مجالات العمل الجديدة، واستغلال الرواكد وإعادة تدوير المخلفات، والاستمرار في تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة.

وأعلن رئيس شركة المقاولون العرب، عن تحقيق المؤشرات المالية التالية: تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث تم تحقيق الأعمال بنسبة 112% من الخطة المستهدفة، وتحقيق فائض بنسبة 140.40% من الفائض المستهدف، وتحقيق إيرادات للشركة خلال العام المالي 2024/2025 بلغت 48.343 مليار جنيه مقابل 47.810 مليار العام السابق بزياده قدرها 1.11% عن العام السابق، وتحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج 13.915 مليار جنيه، وتحقيق أرباح صافية بلغت 1.404 مليار جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 1.156 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 بزيادة نسبتها 21.45 %، فضلاً عن تحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) حيث تم زيادة حقوق الملكية من 13.806 مليار جنيه فى 30/6/2024 إلى  14.336 مليار جنيه (قبل التوزيع ) فى 30/6/2025 ، إلى جانب سداد الشركة للالتزامات النقدية.

وأضاف المهندس أحمد العصار، أنه تم استيعاب ما طرأ من زيادات على المرتبات والتأمينات الاجتماعية، وغير ذلك، دون تحميل أى أعباء على الموازنة العامة للدولة، واقتراح زيادة رأس مال الشركة من الأرباح المرحلة من العام السابق والأرباح المحققة خلال العام المالى 2024/2025 بمبلغ مليار جنيه.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب إلى أنه بلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها ( 66 ) مشروعا، وبلغ عدد المشروعات التى تم التعاقد على تنفيذها ( 67 ) مشروع جديد.

ثم استعرض المهندس أحمد العصار، الرؤية المستقبلية لشركة المقاولون العرب، فى ظل رؤية الشركة الإستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات من خلال استهداف الإستمرارية فى المحافظة على حجم أعمالها.

