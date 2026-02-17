ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

يعتبر الخروب من المشروبات الرمضانية الشهيرة، ويتميز بفوائده الصحية العديدة، حيث يحتوي على الألياف، مضادات الأكسدة، والفيتامينات.

فوائد الخروب الصحية:

1. يحسّن الهضم ويعالج الإسهال

يحتوي على ألياف طبيعية (خصوصًا البكتين) التي تنظّم حركة الأمعاء.

يُعتبر من العلاجات الطبيعية للإسهال عند الكبار والأطفال.

2. ينظّم الكوليسترول في الدم

أليافه تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الجيد (HDL).

3. بديل صحي للكاكاو

لا يحتوي على الكافيين أو الأوكسالات التي توجد في الكاكاو.

مناسب لمرضى الحساسية أو من لديهم مشاكل في المعدة.

4. ينظّم سكر الدم

مؤشره الجلايسيمي منخفض، أي لا يرفع السكر بسرعة.

يساعد مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر.

5. يقوي العظام والأسنان

غني بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن مهمة للعظام.

6. يحسّن المزاج والطاقة

يحتوي على مكونات طبيعية ترفع هرمونات السعادة وتقلل التوتر.

7. مضاد أكسدة قوي

يحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

8 خال من الكافيين ومفيد للجهاز الهضمى :

لا يحتوي الخروب على الكافيين، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين أو مشاكل النوم.

بسبب غناه بالألياف، قد يساعد الخروب في تحسين عملية الهضم وتقليل الإمساك.