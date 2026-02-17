قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
تحقيقات وملفات

عامل يصطحب سيدة ليلا لمدرسة بالخصوص.. ومدير أحد المدارس بالمنطقة: سمعنا عن سلوكه دون دليل

عامل يصطحب سيدة ليلا لمدرسة بالخصوص.. ومدير أحد المدارس: سمعنا عن سلوكه دون دليل
عامل يصطحب سيدة ليلا لمدرسة بالخصوص.. ومدير أحد المدارس: سمعنا عن سلوكه دون دليل
ياسمين القصاص

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع حالة من الجدل والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر أحد العاملين بإحدى المدارس وهو يصطحب سيدة إلى داخل الحرم التعليمي خلال ساعات الليل. 

ووثق الفيديو مشاهد لتصرفات وصفت بأنها تخالف القيم الأخلاقية، الأمر الذي اعتبره كثيرون تجاوزا صريحا لحرمة المؤسسات التعليمية ومساسا برسالتها التربوية التي تقوم على الانضباط والالتزام وغرس القيم في نفوس الطلاب.

وفي هذا الصدد، قال مدير إحدى المدارس بمنطقة بالخصوص، إن العامل المذكور كان يعمل في المدرسة التي وقعت بها الحادثة، وكان يعمل في  مدرسة أخرى وتم فصله منها في وقت سابق بسبب أخلاقه.

وأضاف مدير إحدى المدارس بمنطقة بالخصوص- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سمعته لم تكن طيبة بين عدد من الأهالي والعاملين، إذ ترددت عنه شائعات تتعلق بسوء سلوكه، لكن لم تكن هناك أدلة أو وقائع رسمية موثقة تدينه من قبل.

والجدير بالذكر، أن الواقعة فتحت باب التساؤلات حول آليات الرقابة داخل المدارس وضرورة تشديد الإجراءات التي تضمن حماية المنشآت التعليمية من أي سلوكيات قد تسيء إلى مكانتها ودورها في المجتمع. 

كما أعادت التأكيد على أهمية صون قدسية البيئة التعليمية باعتبارها فضاءا مخصصا للتعلم والتربية، لا مجال فيه لأي ممارسات تخرج عن إطار القيم والأعراف المتعارف عليها.

