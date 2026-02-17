عامل يصطحب سيدة ليلا لمدرسة بالخصوص.. ومدير أحد المدارس بالمنطقة: سمعنا عن سلوكه دون دليل

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع حالة من الجدل والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر أحد العاملين بإحدى المدارس وهو يصطحب سيدة إلى داخل الحرم التعليمي خلال ساعات الليل.

ووثق الفيديو مشاهد لتصرفات وصفت بأنها تخالف القيم الأخلاقية، الأمر الذي اعتبره كثيرون تجاوزا صريحا لحرمة المؤسسات التعليمية ومساسا برسالتها التربوية التي تقوم على الانضباط والالتزام وغرس القيم في نفوس الطلاب.

وفي هذا الصدد، قال مدير إحدى المدارس بمنطقة بالخصوص، إن العامل المذكور كان يعمل في المدرسة التي وقعت بها الحادثة، وكان يعمل في مدرسة أخرى وتم فصله منها في وقت سابق بسبب أخلاقه.

وأضاف مدير إحدى المدارس بمنطقة بالخصوص- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سمعته لم تكن طيبة بين عدد من الأهالي والعاملين، إذ ترددت عنه شائعات تتعلق بسوء سلوكه، لكن لم تكن هناك أدلة أو وقائع رسمية موثقة تدينه من قبل.

والجدير بالذكر، أن الواقعة فتحت باب التساؤلات حول آليات الرقابة داخل المدارس وضرورة تشديد الإجراءات التي تضمن حماية المنشآت التعليمية من أي سلوكيات قد تسيء إلى مكانتها ودورها في المجتمع.

كما أعادت التأكيد على أهمية صون قدسية البيئة التعليمية باعتبارها فضاءا مخصصا للتعلم والتربية، لا مجال فيه لأي ممارسات تخرج عن إطار القيم والأعراف المتعارف عليها.