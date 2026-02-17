رئيس وزراء إسبانيا يدعو لفتح تحقيق مع شركات التكنولوجيا بسبب انتهاك حقوق الأطفال

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء إن حكومته ستطلب من الادعاء العام فتح تحقيق في دور شركات التكنولوجيا الكبرى في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ونشر مواد تنتهك حقوق الأطفال.

وسيُكلف المدعون الإسبان بتحديد ما إذا كان ينبغي التحقيق مع منصات (ميتا وإكس وتيك توك) بسبب صور مُنشأة بالذكاء الاصطناعي جرى تداولها على منصاتها وتنتهك حقوق الأطفال.

وقال سانشيز إن مجلس الوزراء سيستند إلى المادة الثامنة من النظام الأساسي للادعاء العام لطلب التحقيق في الجرائم التي قد تكون هذه الشركات ارتكبتها من خلال إنشاء ونشر محتوى غير قانوني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أوردت مجلة /بولتيكو/ في نسختها المعنية بالشأن الأوروبي.

واتهم رئيس الوزراء الإسباني هذه المنصات "بـالإضرار بالصحة النفسية وكرامة وحقوق أبنائنا وبناتنا"، محذرا من أن "إفلات الشركات العملاقة من المساءلة يجب أن ينتهي".