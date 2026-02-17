مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية تعقد لقاء يجمع القيادات السابقة للقطاع البرلماني

في إطار تكليفات وزير الخارجية بالتواصل مع مساعدي وزير الخارجية و السفراء ذوي الخبرة السابقين، استقبلت السفيرة هبه زكي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية مساعدي وزير الخارجية القيادات السابقة للقطاع البرلماني، وذلك بحضور السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش.

حيث رحبت السفيرة هبة زكي، بالمساعدين السابقين ، مؤكدة على أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة للسفراء ونقلها للأجيال الجديدة بما يساهم في تعزيز وتطوير الدبلوماسية البرلمانية.

وأشارت مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، إلى الدور الأصيل للدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أحد ركائز السياسة الخارجية المصرية.

من جانبهم، استعرض المساعدون السابقون للقطاع البرلماني أفضل الممارسات من واقع عملهم وخبراتهم، كما تم تبادل الرؤى حول المقترحات والاهداف في المرحلة المقبلة وسبل تحقيقها وآليات تطوير الدبلوماسية البرلمانية بما يساهم في تحقيق المصالح المصرية وتعزيز دور الدبلوماسية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.