الأسهم الأوروبية تتباين مع متابعة نتائج الشركات وبيانات سوق العمل البريطاني

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم /الثلاثاء/، مع تركيز المستثمرين على صدور المزيد من نتائج الشركات الفصلية ومتابعة بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة، إلى جانب ترقب التطورات المتعلقة بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.1%، بينما ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.2%، كما صعد مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3%.

ويواصل موسم إعلان نتائج الأعمال جذب اهتمام المستثمرين، مع تسليط الضوء هذا الأسبوع على قطاع التعدين، الذي يمثل وزناً كبيراً في الأسواق الأوروبية.

وأعلنت مجموعة BHP، أكبر شركة تعدين في العالم، عن تسجيل أرباح نصف سنوية أقوى من المتوقع، مدفوعة بارتفاع أسعار النحاس، الذي تجاوز خام الحديد كمصدر رئيسي للأرباح للمرة الأولى في تاريخ الشركة، مستفيدا من الطلب القوي المرتبط بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت شركة Antofagasta تحقيق أرباح قياسية خلال عام 2025، مع ارتفاع كبير في الأرباح والتدفقات النقدية نتيجة زيادة أسعار النحاس والمنتجات الثانوية، فيما ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 30%، مدعومة بقوة أسعار المعدن.

ومن المنتظر أن تعلن كبرى شركات التعدين الأوروبية، بما في ذلك Rio Tinto وGlencore وAnglo American، إلى جانب Antofagasta، نتائج أعمالها خلال الأسبوع الجاري، في وقت بلغت فيه أسعار المعادن مستويات مرتفعة.

وفي قطاع الضيافة، سجلت InterContinental Hotels ارتفاعا بنسبة 16% في أرباحها المعدلة خلال عام 2025، إلا أن عملياتها في الأمريكتين شهدت تراجعا في الإيرادات بنسبة 2% خلال الربع الرابع، وهو أكبر انخفاض فصلي خلال العام، نتيجة تراجع السفر الحكومي الأمريكي والسفر الدولي الوافد.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقارنة بـ 5.1% في الفترة السابقة، مسجلا أعلى مستوى منذ أوائل عام 2021، فيما تباطأ نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، إلى 4.2% مقابل 4.4% في الفترة السابقة.

ومن المقرر صدور مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية في ألمانيا في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتحسن ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.