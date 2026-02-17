قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تتباين مع متابعة نتائج الشركات وبيانات سوق العمل البريطاني

أ ش أ

تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم /الثلاثاء/، مع تركيز المستثمرين على صدور المزيد من نتائج الشركات الفصلية ومتابعة بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة، إلى جانب ترقب التطورات المتعلقة بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.1%، بينما ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.2%، كما صعد مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3%.

ويواصل موسم إعلان نتائج الأعمال جذب اهتمام المستثمرين، مع تسليط الضوء هذا الأسبوع على قطاع التعدين، الذي يمثل وزناً كبيراً في الأسواق الأوروبية.

وأعلنت مجموعة BHP، أكبر شركة تعدين في العالم، عن تسجيل أرباح نصف سنوية أقوى من المتوقع، مدفوعة بارتفاع أسعار النحاس، الذي تجاوز خام الحديد كمصدر رئيسي للأرباح للمرة الأولى في تاريخ الشركة، مستفيدا من الطلب القوي المرتبط بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت شركة Antofagasta تحقيق أرباح قياسية خلال عام 2025، مع ارتفاع كبير في الأرباح والتدفقات النقدية نتيجة زيادة أسعار النحاس والمنتجات الثانوية، فيما ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 30%، مدعومة بقوة أسعار المعدن.

ومن المنتظر أن تعلن كبرى شركات التعدين الأوروبية، بما في ذلك Rio Tinto وGlencore وAnglo American، إلى جانب Antofagasta، نتائج أعمالها خلال الأسبوع الجاري، في وقت بلغت فيه أسعار المعادن مستويات مرتفعة.

وفي قطاع الضيافة، سجلت InterContinental Hotels ارتفاعا بنسبة 16% في أرباحها المعدلة خلال عام 2025، إلا أن عملياتها في الأمريكتين شهدت تراجعا في الإيرادات بنسبة 2% خلال الربع الرابع، وهو أكبر انخفاض فصلي خلال العام، نتيجة تراجع السفر الحكومي الأمريكي والسفر الدولي الوافد.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقارنة بـ 5.1% في الفترة السابقة، مسجلا أعلى مستوى منذ أوائل عام 2021، فيما تباطأ نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، إلى 4.2% مقابل 4.4% في الفترة السابقة.

ومن المقرر صدور مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية في ألمانيا في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بتحسن ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

أسواق الأسهم الأوروبية الشركات الفصلية سوق العمل في المملكة المتحدة ترقب التطورات المتعلقة بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران

بيدرو أروخو-أغودو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان

خلال زيارة رسمية.. مسئول أممي يشيد بمبادرة حياة كريمة

الدكتورة إيمان كريم مقرر المجلس

مشروعات استراتيجية وتشريعية.. القومي للإعاقة يستعرض جهوده وانجازاته خلال 2025

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

