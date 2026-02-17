قرارات هامة لمجلس إدارة رابطة كرة القدم

قرر مجلس إدارة رابطة كرة القدم في اجتماعه اليوم، تفويض أحمد دياب رئيس الرابطة و إبراهيم الكفراوي نائب رئيس الرابطة للتفاوض على المسمى الجديد للموسم الجديد من الدوري.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر في شهر أبريل المقبل للاعلان عن كافة التفاصيل.

كما فوض المجلس الدكتور خالد رفعت في ملف استضافة اجتماع روابط الدوريات الإفريقية وممثل اتحاد الروابط العالمي الذي سوف تستضيفه مصر نهاية شهر مارس.

وقرر مجلس الإدارة إقامة قرعة المرحلة الثانية من دوري لموسم 25-26 عقب انتهاء المرحلة الأولى في منتصف شهر مارس المقبل.