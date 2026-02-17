قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شطب حكمين وإقالة جهاز منتخب السيدات.. 8 قرارات قاسية من اتحاد الكرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حمزة شعيب

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، القرارات الصادرة عن اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، وذلك على النحو التالي:
أولاً:"وجّه مجلس الإدارة الشكر للجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة .
ثانياً:وافق مجلس الإدارة على سفر منتخب مواليد 2009 للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقررة إقامتها في ليبيا خلال شهر مارس 2026، وذلك في إطار خطة إعداد المنتخبات الوطنية وصقل خبرات اللاعبين في المشاركات الدولية.


ثالثاً:اطلع مجلس الإدارة على مذكرة لجنة المسابقات ومذكرة تحقيقات الإدارة القانونية بشأن ترتيب دورة الترقي للقسم الثالث، وما أسفرت عنه التحقيقات حول أحداث مباراة الحسينية ومركز شباب منيا القمح، وقرر المجلس ما يلي:
• إلغاء فارق الأهداف في مباريات دورة الترقي بفرع الشرقية.


• إقامة مباراة فاصلة بين مركز شباب منيا القمح ومركز شباب الأخيوة.


• إيقاف نادي الحسينية عن المشاركة في مسابقة القسم الرابع لمدة عام.


• إحالة كل من زين عبد الحميد الورداني وطلعت عبد الرءوف (عضوي مجلس إدارة النادي) إلى لجنة الانضباط بشأن ما نُسب إليهما.
• إحالة اللاعب كريم صلاح واللاعب محمد حسن من نادي الحسينية إلى لجنة الانضباط بشأن ما نُسب إليهما في التحقيقات.


رابعاً:"بعد الاطلاع على مذكرة لجنة الحكام والتحقيقات التي أُجريت بشأن أحداث مباراة مركز شباب ناصر ونادي أسيوط (مواليد 2009)، قرر مجلس الإدارة شطب الحكم أحمد سيد عبد السميع وكذلك شطب الحكم المساعد حسام حفظي محمد علي.

اتحاد الكرة المصري قرارات اتحاد الكرة المصري الجبلاية جهاز منتخب السيدات نادي الحسينية

