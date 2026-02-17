قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
توك شو

دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك | بث مباشر

رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان
هاني حسين

حرصا من موقع صدى البلد الإخباري على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لاحتفالية دار الافتاء للإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان .

وفي سياق متصل، أناب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف؛ في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك مساء اليوم، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

نسأل الله (عز وجل) أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعله شهر خيرٍ ويُمنٍ وبركة، وأن يعيده على مصر وسائر بلاد العالم بالأمن والاستقرار والسلام.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان اليوم


تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان 2026، وذلك بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1447 هجرية، الموافق 17 فبراير 2026.

رمضان الافتاء رؤية هلال رمضان اخبار التوك شو مصر

