"أبل" تحدد 4 مارس موعدًا لحدث خاص دون الكشف عن مفاجآته

أرسلت شركة آبل ، دعوات لحضور حدث خاص قد يشهد الإعلان عن ما يصل إلى ثمانية أجهزة جديدة ويبدو أن عملاق التكنولوجيا على وشك الكشف عن شيء كبير في غضون أسابيع فعادة ما تستضيف شركة آبل حدثًا رئيسيًا في شهر سبتمبر في مقرها الرئيسي في آبل بارك في كوبرتينو، كاليفورنيا، للكشف عن طرازات آيفون الرائدة الجديدة - مثل آيفون 17 الذي صدر العام الماضي .

لكنها تقيم أحيانًا فعاليات خاصة في فصل الربيع أيضًا، كوسيلة لإبراز بعض أجهزتها الأخرى.

سيقام هذا الحدث تحديداً في 4 مارس 2026 في ثلاثة مواقع في وقت واحد: لندن ومدينة نيويورك وشنغهاي.

تسريب معلومات

كشف مارك جورمان، الصحفي في بلومبرج والذي يعمل منذ فترة طويلة على تسريب معلومات عن شركة آبل، مؤخراً عن إمكانية ظهور ما يصل إلى ثمانية أجهزة جديدة من آبل قريباً.

آيفون 17e

آيباد (A18)

آيباد إير (M4)

ماك بوك (A18 برو)

ماك بوك إير (M5)

ماك بوك برو (M5 برو)

ماك بوك برو (M5 ماكس)

شاشات ماك الجديدة

أرخص هواتف أبل

سيكون أحد أبرز الأصارات هو هاتف iPhone 17e ، إذا تم إطلاقه بالفعل في هذا الحدث.

لا يزال هاتف iPhone 16e أرخص طراز في تشكيلة هواتف Apple الذكية الحالية حتى الآن

ومن المتوقع أن يكون طرازًا أرخص سعرًا، حيث يقل سعره عن سعر هاتف iPhone 17 البالغ 799 جنيهًا إسترلينيًا/799 دولارًا بما يصل إلى 200 جنيه إسترليني/200 دولار.

سيكون هذا الجهاز بمثابة امتداد لإصدار شركة آبل المفاجئ لهاتف iPhone 16e في عام 2025.

يعد تلك الهاتف المحمول بديلاً أرخص لمجموعة هواتف آيفون 16 لعام 2024 ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف iPhone 17e الجديد أقل من سعر هاتف iPhone 17

لذا من المتوقع الآن أن تحذو شركة آبل حذوها بإصدار هاتف iPhone 17e الموفر للطاقة، مع بعض الميزات الإضافية بما في ذلك شريحة A19 الأكثر قوة، ومودم C1X من آبل، ودعم MagSafe للملحقات المغناطيسية والشحن اللاسلكي.

لم يتم تأكيد السعر (ولا وجود الجهاز نفسه)، ولكن من المتوقع أن يباع بسعر حوالي 599 جنيهًا إسترلينيًا / 599 دولارًا أمريكيًا.