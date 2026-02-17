رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

عاد إلى مصر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الكويت ، حيث أُجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

والتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الشيخ عبدالله على عبدالله الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت ، حيث تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكري التى تربط القوات المسلحة المصرية والكويتية .

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي ، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات العسكرية ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الجانبان على تطلعهما إلى زيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك فى العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة .

وعلى هامش الزيارة قام الفريق أحمد خليفة بزيارة تفقدية لكلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان المشتركة استمع خلالها لشرح عن آليات إعداد القادة والضباط وتنمية قدراتهم فى مجالات القيادة والتخطيط العسكرى بما يواكب التطورات المتلاحقة فى العلوم العسكرية.