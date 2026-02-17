قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوفد الإيراني يغادر مقر محادثات جنيف

إيران
إيران
محمود نوفل

 
أفادت تقارير إعلامية بأن الوفد الإيراني المشارك في محادثات جنيف غادر منذ قليل ؛ مقر المحادثات في جنيف.

وفي وقت سابق ؛ أظهرت بيانات الطيران رصد طائرة الاستطلاع المضادة للغواصات التابعة للبحرية الأمريكية من طراز "بوينغ P-8A بوسيدون" وهي تحلق فوق مياه مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية، بحسب وكالة "نوفوستي".

وأقلعت الطائرة من البحرين، وحلقت في الأجواء فوق مضيق هرمز، ثم عادت أدراجها إلى نقطة الانطلاق، و استناداً إلى بيانات الطيران ووفق مسار تحليق الطائرة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح سابقا بأن "أسطولا ضخما" من السفن الحربية في طريقه إلى إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" يقضي بالتخلي الكامل عن السلاح النووي.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة شنّت في يونيو 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية "المطرقة في منتصف الليل" (Midnight Hammer)، محذرا من أن "الهجوم التالي سيكون أسوأ"، داعيا إلى "عدم السماح بحدوث ذلك".

إيران محادثات جنيف الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لفتح تحقيق مع شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب انتهاك حقوق الأطفال

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لفتح تحقيق مع شركات التكنولوجيا بسبب انتهاك حقوق الأطفال

خلال اللقاء

مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية تعقد لقاء يجمع القيادات السابقة للقطاع البرلماني

القمح يتراجع لأدنى مستوى في نحو أسبوع مع تحسن توقعات الطقس في الولايات المتحدة

القمح يتراجع لأدنى مستوى في نحو أسبوع مع تحسن توقعات الطقس في الولايات المتحدة

بالصور

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر
وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد