بـ 29 صاروخا و396 مسيرة.. روسيا تهاجم أوكرانيا قبيل محادثات جنيف

محمود نوفل

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات الأوكرانية القول بأن القوات الروسية  أطلقت 29 صاروخا و396 مسيرة على أوكرانيا قبيل محادثات جنيف.

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة أوكرينيرجو الأوكرانية للكهرباء عن قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ في معظم مناطق البلاد بسبب هجوم واسع النطاق شنه الجيش الروسي.

وشنت روسيا هجوماً ضخماً آخر على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وقالت الشركة الأوكرانية إنه نتيجة للأضرار الناجمة عن الإضرابات، تم فرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد.

وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أن الهجوم لا يزال مستمراً. وستبدأ أعمال الترميم حينما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك".

وأكدت أن جداول انقطاع التيار الكهربائي التي نُشرت سابقاً، والتي كانت تُحدد كل ساعة، غير سارية المفعول مؤقتاً. 

وسيتم رفع القيود الطارئة بعد استقرار الوضع في شبكة الكهرباء. 
 

