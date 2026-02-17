النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق

أكدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المنفذة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التزامها الكامل بأعلى معايير السلامة والجودة، وأن سلامة المواطنين والممتلكات تمثل أولوية قصوى.

وأوضحت الوزارة أنه نظرًا لمرور مسار مشروع الخط الرابع للمترو في منطقة الملك الصالح بالقرب من مباني سكنية (حوائط حاملة) تتراوح أعمارها بين ٦٠ إلى ٧٠ عامًا، تم تنفيذ أعمال رصد شامل لهذه المباني، للوقوف على حالتها الإنشائية وتصنيفها وفقًا للإجراءات الفنية المعتمدة وخطط العمل الاحترازية بالمشروع قبل البدء في التنفيذ، منوهة بأنه تم إرسال نسخة من التقارير الخاصة بحالة المباني لمحافظة القاهرة.

ولفتت الوزارة، في بيان لها اليوم إلي أنه تم، أيضا، تركيب عدد من المستشعرات الأوتوماتيكية عالية الدقة لإجراء قياسات دورية علي مدار الساعة لأي تأثيرات محتملة على تلك المباني الحرجة أثناء تنفيذ هذا المشروع القومي

جاء ذلك في إطار قيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (أكتوبر / القاهرة الجديدة) التي تربط بين منطقة السادس من أكتوبر ومحطة الفسطاط بمصر القديمة، ويتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية تحت إشراف مكتب إستشاري عالمي طبقًا لأعلى المعايير الفنية والأمن والسلامة .

وأفادت الوزارة، في بيانها، بأنه خلال تنفيذ المشروع الذي تبلغ نسبة تنفيذه حوالي ٦٠% تلاحظ في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٢/١٥، تلقى فريق العمل بمحطة الملك الصالح (محطة تحت الإنشاء) إنذارًا مبكرًا من أحد المستشعرات، وبالأخص المثبت على مبنى رقم (٣٠) المجاور للمحطة بمنطقة الملك الصالح يفيد بوجود هبوط بسيط بمقدار 2.5 سم في ركن العمارة القريبة من الماسورة ، وذلك نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بمحيط المحطة ،

وأشارت إلى أنه على الفور انتقل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لمعاينة الموقف والعمارة المتأثرة لسرعة التعامل مع الموقف وفقًا للإجراءات الفنية وخطط الطوارئ المعتمدة من وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وبالتعاون مع استشاري المشروع والشركة المنفذة.

وأوضحت الوزارة أنه تم البدء فورا في تنفيذ الآتي :

1- التنسيق العاجل مع محافظة القاهرة لإيقاف مصدر التسريب والسيطرة على تدفق المياه وتم التنفيذ .

2- تكثيف أعمال الرصد والقياسات ومتابعة القراءات للتأكد من استقرار الحالة الإنشائية للمباني المحيطة.

3- إتخاذ قرار الإخلاء المؤقت لعدد 2 مبنى سكنى يحتويان علي 18 شقة ساكنة كإجراء احترازي ، مع تسكين قاطني هذين المبنيين المشار إليهما في فنادق قريبة من المنطقة، لحين الانتهاء من أعمال المعالجة والتحقق الكامل من السلامة الإنشائية للمبنيين

4- حقن التربة حول المبني المتضرر لتأمينه وجسم المحطة لمنع حدوث أي حركة أو هبوط لمباني أخري في المنطقة

5- اعداد تقرير فني شامل بنتائج الفحوصات والقياسات، على أن يتم السماح بعودة القاطنين فور التأكد التام من سلامة المبنيين

وأكدت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المنفذة، على استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية وخاصة محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإتخاذ اللازم نحو تنفيذ أي إجراءات تطلب في حينه .