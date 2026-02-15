نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والعمل العام.

وزير الأوقاف ينعى الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق

كان الفقيد أحد الكفاءات الوطنية المخلصة، وأسهم إبان توليه مسئولية وزارة النقل في دعم جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز مسيرة التنمية.

وتقدم وزير الأوقاف، في بيانه، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مختتما البيان بقول الله تعالى: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾