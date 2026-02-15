مقتل 15 عنصرا من حركة الشباب جراء غارة جوية في إقليم شبيلي الوسطى بالصومال

قتل 15 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية، في غارة جوية شنتها قوات الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، في إقليم شبيلي الوسطى.

وذكرت وزارة الدفاع وقيادة الجيش - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم /الأحد/- أن الغارة الجوية استهدفت عناصر من ميليشيات حركة الشباب الإرهابية، كانوا يقومون بزرع ألغام على الطريق الرابط بين منطقتي مسجد علي جدود ودار السلام في إقليم شبيلي الوسطى.

وأوضح البيان أن العملية أحبطت مخططا كان يستهدف المدنيين المسافرين على الطرق التي تربط مناطق إقليم شبيلي الوسطى، وتدمير مركبة كانوا يستخدمونها في زرع الألغام بشكل كامل، إضافة إلى جميع الأسلحة التي كانت على متنها.

وشدد البيان على الالتزام بمواصلة العمليات المخططة للقضاء على ما تبقى من عناصر ميليشيات الشباب، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار وضمان سلامة الشعب الصومالي.