يانج أفريكانز يتقدم على شبيبة القبائل 1-0 في الشوط الأول من دوري أبطال أفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني وفريق شبيبة القبائل الجزائري بتقدم الفريق التنزاني بنتيجة 1-0، في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف يانج أفريكانز اللاعب ديبو في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

تشكيل يانج أفريكانز في مباراة شبيبة القبائل

وأعلن البرتغالي بيدرو جونسالفيش تشكيل فريق يانج أفريكانز لمواجهة شبيبة القبائل في ختام دور المجموعات، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديارا

خط الدفاع: موامينتو – حماد – جوب – حسين

خط الوسط: دامارو – أيبويا – أوكيلو – زوزوا

خط الهجوم: ديبو – نزينجيلي

تشكيل شبيبة القبائل في مواجهة يانج أفريكانز

من جهته أعلن الألماني زينباور تشكيل العملاق الجزائري شبيبة القبائل لمواجهة الليلة أمام يانج أفريكانز، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى:مرباح

خط الدفاع:حميدي- زين الدين بلعيد – مداني – بولقابول

خط الوسط: رزق الله – بادا – بودبوز

خط الهجوم: مسعودي – محيوص – أخريب