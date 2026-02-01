خدم المنافسين .. «الغندور» يكشف كواليس تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز

كشف الكابتن خالد الغندور، عبر برنامجه «ستاد المحور» المذاع على قناة «المحور»، عن كواليس وأبعاد تعادل النادي الأهلي مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن المباراة كان لها تأثير كبير على ترتيب المجموعة وصراع التأهل.

ظروف صعبة ورد فعل قوي

أوضح الغندور أن الأهلي خاض اللقاء في ظروف مناخية بالغة الصعوبة، تمثلت في ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، وهو ما أثر على أداء اللاعبين في الشوط الأول. ورغم ذلك، نجح الفريق الأحمر في تصحيح الأوضاع خلال الشوط الثاني، بعدما كان متأخرًا في النتيجة، ليعود بقوة ويحقق تعادلًا ثمينًا.

وأضاف أن هدف التعادل الذي سجله المالي أليو ديانج منح الأهلي دفعة معنوية كبيرة، وانعكس على الأداء العام للفريق، الذي ظهر بشكل أفضل في النصف الثاني من اللقاء، وفرض شخصيته على مجريات اللعب.

تعادل يخدم المنافسين

وأشار الغندور إلى أن هذا التعادل لم يكن مؤثرًا على الأهلي فقط، بل انعكس بشكل مباشر على ترتيب المجموعة ككل. وقال: «الأهلي بهذا التعادل خدم الجيش الملكي وشبيبة القبائل، لأنه أوقف يانج أفريكانز من الوصول إلى 7 نقاط، ليبقى رصيده عند 5 نقاط فقط».

وأكد أن الأهلي رفع رصيده إلى 8 نقاط، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، ما أشعل المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة لدور الثمانية بين يانج أفريكانز، والجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.

الأهلي يقترب من التأهل

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن فرص الأهلي في التأهل أصبحت كبيرة للغاية، رغم تبقي مواجهتين صعبتين أمام الجيش الملكي بالقاهرة، وشبيبة القبائل في الجزائر.

وقال: «من وجهة نظري، الأهلي ضمن بنسبة كبيرة التأهل لدور الثمانية، ومعه بيراميدز، ليضمن الكرة المصرية تواجد فريقين في هذا الدور المتقدم من البطولة القارية».