أ ف ب: إعـ دام مواطن سويدي في إيران

أعلنت وكالة أ ف ب، عن إعدام مواطن سويدي في إيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب والذي يشغل منصبه منذ 2021.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات له: قررت مع نتنياهو منح الجيش الإذن لاغتيال أي مسؤول إيراني دون الحاجة إلى موافقة.

وأضاف: سنرفع مستوى الحرب التي نديرها ضد إيران وحزب الله، وكل مسؤول في إيران مستهدف ولا أحد منهم يتمتع بحصانة.

وفي سياق آخر؛ أرسل الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان جنوب لبنان بقصف المعابر على نهر الليطاني.

فيما شن جيش الاحتلال غارة جوية على شمال بلدة الخيام جنوبي لبنان.