المبعوث الفرنسي: حزب الله اختار خدمة إيران ولبنان يوجه أزمة إنسانية

أكد الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان أن حزب الله هو المسؤول عن التصعيد الذي تشهده البلاد حيث اختار خدمة إيران.

وقال الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان في تصريحات له، إن الرد الإسرائيلي غير متناسب ويسبب أزمة إنسانية مع نزوح أعداد ضخمة من اللبنانيين.

وشدد الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان، على أن الحل الوحيد المطروح هو العودة إلى المفاوضات.

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيدان وجريح في الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي البلاد.

فيما رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلية لحزب الله اللبناني حيث تم استهدافها جوا والقضاء عليها قبل تنفيذ عملياتها بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال .

كما زعم جيش الاحتلال تدمير أكثر من 80 موقعا وبنية تحتية عسكرية لحزب الله خلال الأسبوع الأخير.

في سياق أخر، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في خليج حيفا وعكا ومناطق أخرى في شمال إسرائيل.

فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى سماع دوي انفجار ضخم وسط إسرائيل، وذلك في الوقت الذي سقط فيه صاروخ في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل دون تسجيل إصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتراض صاروخ في شمال الأراضي المحتلة وسقوط آخر في الوسط دون إصابات.