الاحتلال يزعم تدميره 50% من منصات إطلاق صواريخ حزب الله.. وغارات على لبنان

أفادت هيئة البث عن الجيش الإسرائيلي المحتل أن حزب الله حاول إطلاق نحو 100 صاروخ أمس لكنه لم يتمكن إلا من إطلاق نحو 40 ومسيرات.

ووفق المزاعم العبرية، فذكرت هيئة البث عن الجيش الإسرائيلي أنه جرى تدمير نحو 50% من منصات إطلاق صواريخ حزب الله قبل القصف وبعده.

وذكرت هيئة البث عن الجيش الإسرائيلي أن النمط الجديد لعمليات حزب الله إطلاق وابل صاروخي للتأثير على الجبهة الداخلية.

خلال ذلك، أفادت الأنباء بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدتي شقرا وبرج قلاويه جنوبي لبنان.

ووقعت غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقالت قناة 15 الإسرائيلية أن الجيش شن هجمات على محطات وقود تابعة لشركة الأمانة في لبنان المرتبطة بحزب الله.

كما جدد الجيش الإسرائيلي الإنذار لسكان جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني.