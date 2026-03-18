استشهاد وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على لبنان

نفذ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم "الأربعاء"، عدة غارات على أماكن متفرقة بجنوب لبنان والعاصمة "بيروت"، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص.

فقد نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على العاصمة بيروت استهدفت الأولى منطقة زقاق البلاط قبالة "القرض الحسن"، فيما طالت الغارتان الثانية والثالثة منطقة البسطا التحتا- ثكنة فتح الله حيث استهدفتا شقتين.

وهرعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحرائق الناجمة عن الغارات، بالتوازي مع إسعاف عدد من المصابين في منطقتي زقاق البلاط والبسطا التحتا.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين عنيفتين استهدفتا منطقتي حارة حريك والغبيري، كما أغار على بلدة الغندورية وأطراف بلدة صريفا فى جنوب لبنان.

وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيانات بشأن ما أسفرت عنه الغارات الإسرائليلية حيث أعلن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 24 أخرين كحصيلة أولية في الغارات الإسرائيلية على العاصمة بيروت.

وأشار المركز إلى أنه تم رفع أشلاء من الأمكان التي تم استهدافها لإجراء فحص الحمض النووى /DNA /لتحديد هوية أصحابها.

وأوضح أن الغارة الإسرائيلية على مبنى في بلدة حبوش قضاء النبطية فى جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ٣ أشخاص وإصابة مواطن أخر بجراح .. مشيرًا إلى أن عملية رفع الأنقاض لازالت مستمرة بحثًا عن ثمانية مفقودين.

كما أكدت الصحة اللبنانية استشهاد ٤ أشخاص وإصابة ٧ آخرين بجراح في غارة إسرائيلية على بعلبك، فيما أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة جبشيت قضاء النبطية فى جنوب لبنان عن استشهاد ٤ أشخاص يحملون الجنسية السورية.