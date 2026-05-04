أيقونة عالم السرعة.. ماذا قدمت أودي R8 الخارقة؟

عززت Audi مكانتها في فئة السيارات الخارقة؛ من خلال باقة من الإصدارات المتنوعة ومنها طراز R8، الذي يعد أيقونة بارزة في تاريخ العلامة الألمانية.

لم يكن هذا النموذج مجرد إضافة إلى خط الإنتاج، بل جاء ليعكس توجهًا واضحًا نحو تقديم سيارة رياضية تجمع بين الأداء العالي والتقنيات المتطورة، إلى جانب المظهر العصري باختلاف الجيل.

تصميم أودي R8

جاء هيكل السيارة أودي R8 بطول 4,429 مم، وعرض 1,940 مم، مع ارتفاع منخفض عند 1,246 مم، بل ارتكزت على قاعدة عجلات بطول 2,650 مم، ويبلغ وزنها 1,660 كجم، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وعجلات بقياس 19 بوصة.

أودي R8

محرك أودي R8 بقدرات خارقة

اعتمدت أودي R8 على محرك بنزين بسعة 5.2 لتر مكون من عشر أسطوانات، مدعوم بنظام هجين خفيف، ليولد قوة تصل إلى 570 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 550 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية.

أودي R8

أداء وتسارع أودي R8

تُظهر الأرقام قدرة السيارة أودي R8 على المنافسة من ناحية التسارع، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 324 كيلومترًا في الساعة، مع القدرة على الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في 3.7 ثانية، وتعكس هذه النتائج توازنًا بين القوة والتحكم، خاصة مع نظام نقل الحركة المتطور، كما تسجل معدلات استهلاك وقود عند 9.1 كيلومتر لكل لتر.

أودي R8

لم تقتصر R8 على الأرقام فقط، بل قدمت تجربة قيادة تعتمد على دقة التوجيه واستجابة المحرك، مع أنظمة إلكترونية تدعم السائق، وظهر ذلك في طريقة تعامل السيارة مع السرعات العالية والمنعطفات، ورغم التغيرات التي يشهدها قطاع السيارات، خاصة مع التوجه نحو الكهرباء، تظل أودي R8 نموذجًا يعكس مرحلة مهمة في تاريخ السيارات الرياضية.