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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن أودي A6 موديل 2026 الجديدة .. أسعارها عالميًا

أودي A6 موديل 2026
أودي A6 موديل 2026
صبري طلبه

كشفت أودي الألمانية عالميًا، عن السيارة A6 موديل 2026 الجديدة كليًا، حيث تعزز audi من تألقها في هذا المجال؛ بعد أشهر أشهر قليلة من الكشف عن السيارة A6 e-tron الكهربائية إصدار واجن الشهير.

القدرات الفنية للسيارة أودي A6 موديل 2026 

تستمد السيارة أودي A6 موديل 2026 قوتها من سواعد محرك سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 362 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار، وبتقنية هايبرد "خفيف"، بالإضافة إلى تقنية الدفع الكلي للعجلات.

 أودي A6 موديل 2026 

تجهيزات السيارة أودي A6 موديل 2026 

تأتي السيارة أودي A6 موديل 2026 بعدد من التجهيزات المميزة أبرزها إطارات تضم خاصية ممتصة للضوضاء، بينما بجنوط رياضية تتراوح بين 19 و 20 بوصة، مع نظام تعليق هوائي متكيف، ومنظومة عادم مزودجة، بالإضافة إلى مجموعة من مستشعرات الحركة للناحية الأمامية والخلفية.

 أودي A6 موديل 2026 

زودت السيارة أودي A6 موديل 2026 بإضاءة LED، مع مصابيح حادة الشكل، ومقصورة عصرية تحتوي على شاشة مركزية قياسها 14.5 بوصة، تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، شاشة اختيارية قياسها 10.9 بوصة، لوحة عدادات رقيمة قياس 11.9 بوصة.

 أودي A6 موديل 2026 

تضم السيارة أودي A6 موديل 2026 تقينة عرض البيانات على الزجاج الأمامي للسائق لتجنب التشتيت، بالإضافة إلى مقاعد أنيقة، فرامل يد إلكترونية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، سقف بانوراما.

 أودي A6 موديل 2026 
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